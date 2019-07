Sud: Mital i saradnici se mogu kretati izvan BiH

TUZLA - Kantonalni sud u Tuzli danas je donio rješenje kojim se omogućava predsjedniku Nadzornog odbora Global Ispat Koksne Industrije Lukavac (GIKIL) Pramodu Mitalu i njegovim saradnicima izlazak na slobodu iz pritvora uz plaćanje kaucije od skoro tri miliona konvertibilnih maraka i 11 miliona evra imovinsko-pravnog zahtjeva. Značajno je da sud nije izdao mjere zabrane koje se odnose na njihovo kretanje izvan BiH.

Kako je navedeno u rješenju Kantonalnog suda u Tuzli, koje je u posjedu portala Klix.ba, Pramodu Mitalu, bivšem suvlasniku u GIKIL-u i aktuelnom predsjedniku Nadzornog odbora u ovoj kompaniji odobreno je da mjera jednomjesečnog pritvora bude zamijenjena kaucijom u iznosu od milion evra. Nakon uplate novca on izlazi na slobodu.

Rajibu Dasu koji je zaposlen u Mittal grupaciji na mjestu direktora grupe za finansije odobreno je kaucija u iznosu od 250.000 evra, a nakon uplate on može izaći na slobodu.

Paramešu Batačariji koji je zaposlen na mjestu generalnog direktora GIKIL-a rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli, koje se nalazi u posjedu portala Klix.ba, omogućena je zamjena jednomjesečnog pritvora uz kauciju od 250.000 evra. Nakon uplate novca on izlazi na slobodu.

"Ako osumnjičeni pobjegnu, rješenjem će se odrediti da je vrijednost data kao jemstvo prihod budžeta Federacije BiH. Jemstvo će se ukinuti i u slučaju ako se osumnjičeni uredno ne odazovu na poziv suda ili tužilaštva te će se odrediti da je vrijednost data kao jemstvo prihod budžeta Federacije BiH i u tom slučaju prema osumnjičenima odrediti mjera pritvora", kaže se u rješenju. Pozivajući se na Zakon o krivičnom postupku Federacije BiH u rješenju je određena i privremena mjera osiguranja imovinsko-pravnog zahtjeva te se iznos od 11 miliona evra (skoro 22 miliona KM, op.a.) uplaćuje na račun Kantonalnog suda u Tuzli.

Prema rješenju, uplaćena sredstva će biti prenesena na otvoreni namjenski račun GIKIL-a za osiguranje imovinsko-pravnog zahtjeva prema Pramodu Mitalu.

"Navedenim novčanim sredstvima u iznosu od 11 miliona evra koja će biti uplaćena na otvoreni namjenski račun GIKIL d.o.o. Lukavac zabranjuje se raspolaganje na bilo koji način, sve do okončanja krivičnog postupka", navedeno je u rješenju Kantonalnog suda u Tuzli.

U rješenju je navedeno da će novčani iznos na ime kaucije i osiguranja imovinsko-pravnog zahtjeva uplatiti Mohan Lal Mittal.

Kada je riječ o mjerama zabrane koje je rješenjem propisao Kantonalni sud u Tuzli, Pramodu Mitalu je izrečena mjera zabrane preduzimanja poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti u GIKIL-u, kao i drugih dužnosti u ovoj kompaniji.

Prema osumnjičenom Rajibu Dasu izriče se mjera zabrane preduzimanja poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti u GIKIL-u, kao i drugih dužnosti u ovoj kompaniji, odnosno obavljanja djelatnosti i zabrane članstva u nadzornom odboru.

Generalnom direktoru GIKIL-a Paramešu Batačariji izrečena je mjera zabrane obavljanja ove funkcije u GIKIL-u.

"Mjere će trajati do kada za to postoji potreba, a najduže do pravomoćnosti presude, s tim da će sud po službenoj dužnosti svaka dva mjeseca ispitati da li je u odnosu na osumnjičene primijenjena mjera zabrane još uvijek potrebna", ističe se u rješenju.

U mjerama zabrane nije navedena stavka kojom se ograničava njihovo napuštanje prostora Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, Tužilaštvo TK milionera Pramoda Mitala, zatim člana Nadzornog odbora GIKIL-a Rajiba Dasa i generalnog direktora lukavačke kompanije Parameša Batačariju tereti za počinjenje krivičnog djela organizovanog kriminala uz zloupotrebu položaja i ovlaštenja u poslovanju.

Nakon što im je Kantonalni sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor, odbrane osumnjičenih pokrenule su intenzivne pregovore s Tužilaštvom TK u vezi s oslobađanjem uz kauciju. Mitalova odbrana je za kauciju ponudila milion evra, dok je advokatski tim njegovih saradnika izrazio spremnost za isplatu 500.000 evra.

Svi novčani iznosi su već uplaćeni, zbog čega se uskoro očekuje izlazak Mitala i saučesnika na slobodu.

Klix saznaje da je Mohan Lal Mital, osoba koja je navedena u rješenju Kantonalnog suda u Tuzli, otac Pramoda Mitala.

