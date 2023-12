Sukobi u Crvenom moru kidaju lance snabdijevanja i podižu cijene

BANJALUKA, SARAJEVO - Napadi na trgovačke brodove u Crvenom moru, posebno u tjesnacu Bab el Mandeb i oko njega, imaju ogroman potencijal da se pretvore u veliku svjetsku krizu, znatno veću nego što je kriza u Pojasu Gaze, pa čak i veću nego što je rat u Ukrajini, a naši sagovornici ističu da će, ukoliko ovo potraje, ekonomska šteta za Evropu, ali za BiH biti enormna, te se očekuje kašnjenje robe, ali i poskupljenje proizvoda.

Naime, ako se ostvare prijetnje jemenskih pobunjenika Ansar Allah (čiju veliku većinu čine pripadnici plemena Huti) da će izvesti masovne napade protivbrodskim projektilima i dronovima kamikazama na trgovačke brodove, ekonomska šteta za Evropu biće prevelika.

Takvi napadi dovešće do potpunog prekida protoka brodova kroz Bab el Mandeb i istočni dio Crvenog mora.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Srpske, kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine", ukoliko se obistine najave, doći će do određenih problema za privrednike, ali sve će to imati određene ekonomske posljedice.

"A to najbolje pokazuje primjer kada se kineski brod prije nekoliko godina nasukao u Sueckom kanalu i kada je privreda svih zemalja to osjetila, jer velike količine robe prolaze tim koridorima", kazao je Ćorić i dodao da svako kašnjenje i jedan dan stvara probleme i dodatne troškove prevoza.

Prema njegovim riječima, transport brodovima traje i po dva-tri mjeseca te ukoliko dođe do kašnjenja u transportu sedam ili više dana, to bi se već osjetilo i kidali bi se lanci kontinuiteta u proizvodnji, kontinuiteta u isporukama.

"A kada se sve ovo pretvori u troškove, to su enormni troškovi i mnoga preduzeća čija bi roba bila na tim brodovima sigurno bi osjetila posljedice i došla u poziciju da ne ispunjavaju obaveze prema kupcima, dobavljačima", zaključio je Ćorić.

Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore Federacije BiH, za "Nezavisne novine" kaže da, s obzirom na to da je Crveno more, zajedno sa Sueckim kanalom vezano sa Mediteranom i ono je najkraći brodski put između Evrope i Azije, te je sigurno da se preko 10 odsto svjetskog brodskog saobraćaja odvija preko ovog kanala.

"Prije nekoliko godina, kada se jedan brod nasukao, koliki je to poremećaj bio! To nasukivanje broda kao da je bilo vježba za ovo što se dešava", kazao je Jašarspahić.

Ističe da su glavne kompanije koje prevoze naftu, ali i firme koje se bave auto-industrijom ugrožene te, kako kaže, neki od njih će se sigurno opredijeliti za putovanje preko Afrike, što će produžiti rokove isporuke preko tri sedmice.

"Ako ovo stanje potraje, znači da će glavne kompanije za transport i za logistku izbjegavati tu rutu Crvenog mora i preusmjeravati transport preko juga Afrike", kazao je Jašarspahić.

Prema njegovim riječima, svi sukobi koji su vezani za Crveno more generalno će dovesti do određenog poremećaja u lancima snabdijevanja.

"Nezahvalno je govoriti koliko će se to odraziti na dužinu čekanja određene robe, ali i na samu cijenu finalnih proizvoda koji su vezani uz te transporte", pojasnio je Jašarspahić.

Dodaje da će sigurno doći do problema u globalnim lanicima snabdijevanja i kada su u pitanju rokovi isporuke, ali i kada je u pitanju direktan uticaj na finalnu cijenu proizvoda.

Nikola Kužeta, ekonomista, kaže da će roba koja ide iz Kine morati da mijenja rutu putovanja te će samim tim doći do produžavanja putovanja, za dvije do tri sedmice.

"Samim tim doći će do poskupljenja transporta za 1.000 dolara po kontejneru tako da će sva roba koja dolazi iz Kine, a nje je zaista puno, kasniti, a samim tim će doći do viših cijena prevoza", kazao je Kužeta i dodao je da će se to odraziti na samu cijenu proizvoda prema kupcima.

