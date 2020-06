Surove istine o vlastitom biznisu koje će vam malo ko reći

Peter Baskervil, vlasnik 30 različitih kompanija od specijalizovanih prodavnica do fast food-ova otkrio je nekoliko najvećih mitova o posjedovanju malih preduzeća, posebno u ranim fazama poslovanja.

Mit br.1: Posjedovanje preduzeća znači da možete da radite kad god poželite

Istina je ipak da ne posjedujete vi preduzeće, već ono posjeduje vas. Ako je pravilo preduzeća da je potrošačima dostupno 24/7, onda je na vama kao vlasnicima da to ispoštujete pa čak i kada to znači da vi morate da radite. Nije neuobičajeno da ljudi koji imaju svoje kompanije rade po čak 80 – 100 sati nedjeljno.

Mit br.2: Zaradićete bogatstvo ako imate svoju kompaniju

Posmatrajući cijene koje poslodavci naplaćuju kupcima mnogi zaposleni smatraju da oni zarađuju bogatstvo. Međutim, tek kada pokrenu sopstveno poslovanje vide i veliki broj troškova koje moraju da podmire dobijenim prihodima.

Mit br.3: Ako imate svoje preduzeće to znači da ste sami sebi šef i ne morate nikome da odgovarate

Na neki način ovo i jeste istina, sada kada ste vlasnik za svoje postupke zaista ne odgovarate svom šefu, međutim sada odgovarate još i većem broju šefova, za početak to su kupci, nakon njih vaši zaposleni, partneri, dobavljači pa i vladine kancelarije.

Mit br. 4: Posjedovanje kompanije znači da možete imati za sebe definisanu platu

Ono što je važnije od ličnih potreba i želja je opstanak preduzeća. Prema tome, ako posao to od vas traži, moraćete da se odreknete svog udjela kako biste osigurali da komapnija plati svoje račune i nastavi da napreduje. Vaša plata dolazi na red tek kada se podmire svi poslovni zahtjevi.

Mit br. 5: Preduzeće će biti uspješno od prvog dana

Naime, vrlo mali broj preduzeća je profitabilno od prvog dana. Za većinu njih potreban je određeni period kako bi postali profitabilni, ponekad je to razdoblje od 3 mjeseca do 3 godine. Takođe ako vlasnik kompanije nema dovoljno obrtnog kapitala za pokriće nastalih gubitaka dok posao ne ostvari profitabilnost, tada će zbog problema s likvidnošću doći do neuspjeha.

(Bizlife)