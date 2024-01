Sve više Turaka i Nijemaca kupuju stanove u Crnoj Gori

PODGORICA - Sve je više Turaka, Nijemaca i Francuza koji žele nekretninu u Crnoj Gori, a sve manje Rusa i Ukrajinaca, podaci su agencija za nekretnine.

Od 10 poziva za kupovinu stana, osam čine stranci.

Iz agencije za nekretnine saopštili su da je prosječna cijena stana u Podgorici 1.800 evra po metru kvadratnom, odnosno najskuplji stan se nudi po cijeni od 2.400 evra po metru kvadratnom, a najjeftiniji iznosi 1.450 evra.

Cijena prosječnog kvadrata stana u novogradnji na nivou Crne Gore, prema podacima Zavoda za statistiku /Monstat/, u septembru je iznosila 1.647 evra, što je 300 evra više u odnosu na početak 2023. godine.

U prošloj godini je na 632.083 stanovnika popisano 365.139 stanova, što je oko 50.000 stanova više u odnosu na posljednji popis od 2011. godine /316.083/.

Tada je bilo i oko 7.000 manje stanovnika, a prosječni kvadrat stana koštao 1.307 evra.

Agencije za nekretnine navode da je u posljednjih tri do četiri mjeseca smanjen broj klijenata iz Rusije i Ukrajine, dok ih najčešće kontaktiraju državljani Turske, uglavnom zbog zakupa stanova i poslovnih prostora.

Kada je riječ o mjesečnom zakupu stanova, cijene su skoro udvostručene.

Iznajmljivanje garsonjera košta od 200 do 400 evra mjesečno, jednosobnih stanova od 400 do 700 evra, dok su dvosobni stanovi od 600 do čak 1.000 evra.

