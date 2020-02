Takse padaju kad je tržište već izgubljeno

BANJALUKA - Najava Aljbina Kurtija, premijera Kosova, da će od 15. marta ukinuti takse na uvoz sirovina iz Srbije i BiH, a od 1. aprila i sve takse na period od 90 dana je dobra, ali će se biti jako teško vratiti na tržište koje su već preuzeli drugi.

"Naše kompanije nisu mogle platiti taksu 100 odsto i biti konkurentne. Do danas je prošlo mnogo vremena i pozicije naših kompanija su zauzele neke druge. Jednom izgubljeno tržište se uvijek teško vraća i to će biti težak posao pun izazova da se vrate pozicije koje smo nekad imali", rekao je za "Nezavisne" Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS.

On, kao i mnogi drugi, naglašava da najava Kurtija još nije najjasnija, te da je veliko pitanje šta znače najave da će takse biti ukinute na 90 dana. Takođe, naglašeno je i to da od samog početka proces uvođenja taksa na Kosovu prate nelogičnosti s obzirom na to da su drastično prekršeni sporazumi o međunarodnoj trgovini kao što su CEFTA i SSP, ali da niko iz Evropske komisije nije reagovao u smislu sankcija, iako je u međuvremenu napravljena ogromna šteta.

I američke diplomate, koje su barem deklarativno bile za ukidanje taksa, istakle su da ne podržavaju djelimično ukidanje taksa od 100 odsto, istovremeno ističući da one moraju biti ukinute u potpunosti.

"Ne podržavamo polovičnu mjeru premijera Kurtija. Naša pozicija je sasvim jasna, takse moraju da budu ukinute. Kurti pravi veliku grešku i to je jasno rečeno Hašimu Tačiju, predsjedniku Kosova", napisao je Ričard Grenel, specijalni predstavnik američkog predsjednika za pregovore Srbije i Kosova.

Da nije u potpunosti jasno kako Kurti planira i da li uopšte planira ukinuti takse može se zaključiti i iz reakcija zvaničnika Srbije, koji još čekaju konkretna objašnjenja.

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je da je Grenel potpuno u pravu, te da niko od državnih organa nije reagovao na temu ukidanja taksa jer žele da vide šta će sve biti rečeno.

"Priština ovim ništa ne čini Srbiji. Te trikove nek Kurti proda nekom drugom. Smislio je da najavi da će ukinuti takse na sirovine, ali na gotove proizvode iz Srbije neće. Jesi li ti to sam smislio, ili ti je neko pomogao?! Mi ćemo da sačekamo. Kad budu ukinuli takse, možemo da pričamo", rekao je Vučić.

Najavu Kurtija pozdravila je i Evropska unija, uz ocjenu da je to prvi korak i da očekuju više detalja.

Naglašavaju da taj korak može imati pozitivan efekat na obnavljanje regionalne trgovine i mogao bi omogućiti obnavljanje dijaloga Beograda i Prištine, kojem posreduje Evropska unija.