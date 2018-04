Talgo vozom od Sarajeva do Bihaća od 1. jula

Željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo - Bihać biće, prema najavama iz Željeznica Federacije BiH, pokrenut 1. jula 2018. godine, nakon što bude završen proces elektrifikacije 47 kilometara Unske pruge, od Bihaća do Blatne.

Direktor Željeznica Federacije BiH Enis Džafić otkrio je za Klix.ba da će cijena povratne karte od Sarajeva do Bihaća biti 62 konvertibilne marke (KM), a da će, kao što je to i do sada bio slučaj, popuste imati studenti, penzioneri, djeca, novinari...

"Osigurane su i spavaće kabine za jednu ili dvije osobe, a svaka garnitura ima po pet spavaćih kabina. One će se dodatno zakupljivati. Cijena kabine za jednu osobu je 40 KM, ukoliko je sama, a za dvije osobe po 25 KM", kazao je Džafić.

Prema riječima direktora Džafića, kabine su osigurane jer će voz na toj relaciji, od Sarajeva do Bihaća, saobraćati u noćnim satima.

"Kabine su opremljene i tuševima", kazao je Enis Džafić.

Trenutno se izvode radovi, kako je to istaknuto iz Željeznica FBiH, na sanaciji kontaktne mreže na dionici Blatna - Bihać. Postavljeni su potporni izolatori za razvlačenje obilaznog voda u stanicama Bihać, Grmuša, Krupa i Bosanska Otoka.

Trenutno se radi i na izradi i sanaciji gipkih portala u stanicama Grmuša, Krupa i Bosanska O toka, sanaciji povratnog voda na dionici Krupa – Bosanska Otoka i Bosanska Otoka – granica sa Željeznicama RS.

Podsjećamo, Željeznice FBiH će realizacijom ovog projekta, nakon 27 godina, ispuniti cilj da povežu sve veće bh. gradove u jedinstvenu željezničku putničku mrežu.

