Tegeltija: Novac iz aranžmana s MMF-om neće biti uskoro na raspolaganju

BANJALUKA - Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da novac iz aranžmana sa MMF-om neće biti uskoro na raspolaganju Bosni i Hercegovini.

"Misija MMF-a neće doći u BiH dok ne budu formirane nove vlade entiteta i Savjet ministara, a procjena je da se to neće dogoditi prije kraja prvog kvartala iduće godine. U FBiH postoje i otvorena pitanja koja se tiču Zakona o pravima boraca i isplate naknada i obaveza u vezi sa porezom na dohodak, što je veoma teško ispuniti. U Banjaluci je bio novi šef Misije MMF-a u BiH i mi smo iznijeli stav da je bolje potpisati novi aranžman sa MMF-om nego nastaviti ovaj koji već predugo traje", kaže Tegeltija.

On je kategoričan da povećanjem plata i penzija nije prekršen dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) u okviru aranžmana BiH sa tom finansijskom institucijom.

"Penzije nisu pitanje iz aranžmana sa MMF-om. Pitanje plata jeste dio dogovora sa MMF-om, ali se odnosi samo na javni sektor i na to da se ne povećava fond za isplatu plata. Mi ni na koji način nismo narušili tu poziciju, niti povećali taj okvir, a povećavanje plata u privatnom i javnom sektoru je posljedica rasterećenja privrede, neće biti povećano ukupno izdvajanje za plate i to je jasno MMF-u. Povećanje penzija je odluka Vlade, a prije svega premijerke Željke Cvijanović koja je odlučila da svaka marka koju imamo viška bude doznačena penzionerima. Penzije smo povećali u više navrata i kao rezultat rasta prihoda penzionerima obezbijedili jednokratnu pomoć, a očekujem da ćemo do kraja godine imati još jednu intervenciju prema penzionerima", rekao je Tegeltija.

Govoreći o javnim investicijama, Tegeltija je napomenuo da je Vlada Srpske u ovoj godini izdvojila 120 miliona KM.

On je rekao da u taj iznos nisu uključena sredstva kojima projekte finansiraju Srbija, redovna sredstva kojima kapitalne projekte finansiraju ministarstva, ulaganja javnih preduzeća, niti veliki projekti koji su u fazi realizacije kao što su izgradnja auto-puta ili Hidroelektrane "Dabar".

"Mi smo donijeli 213 odluka za finansiranje projekata. Odlučili smo da ne trošimo ta sredstva na jedan ili dva velika projekta, već smo dali mogućnost lokalnim zajednicama da izaberu prioritete", rekao je Tegeltija i dodao da će sa drugim kapitalnim projektima koji će biti realizovani putem ministarstava iz budžeta Srpske ove godine biti obezbijeđeno više od 150 miliona KM.

Tegeltija je u intervjuu "Srni" izajvio "da je trijumf nad izdajničkom politikom Saveza za promjene u Sarajevu najveća politička i velika finansijska pobjeda koju je izvojevala Vlada u ovom mandatu, jer je kompletan smisao te politike bila blokada novca i nanošenje štete Srpskoj".

"Mi smo u toj borbi nepotrebno trošili svoje resurse i energiju i često smo bili više preokupirani sjednicama Savjeta ministara, očekujući šta spremaju protiv Srpske nego što smo gledali u dnevni red Vlade Republike Srpske. Pokazali smo da možemo bez njih i da nećemo dozvoliti da nas bilo ko blokira - ni predstavnici međunarodne zajednice, ni SDA, ni Savez za promjene, koji su u jednom trenutku blokirali 780 miliona KM iz međunarodnih finansijskih izvora koji su trebali da dođu u Srpsku. Rekli smo - sada ste nas blokirali i nećete nikada više", rekao je Tegeltija u intervjuu "Srni".

On je podsjetio da je Republika Srpska potom prvi put izašla na međunarodno finansijsko tržište i pokazala da postoji interesovanje za Srpsku i da tamo ima dovoljno novca koje može da obezbijedi.

"Pokazali smo da smo društvo i država koja može da funkcioniše bez njih - Savjeta ministara i međunarodnih finansijskih institucija. Naravno, Srpska mora više da radi i da više stvara da bi imala manje potrebe za zaduživanjem", dodao je Tegeltija.

Govoreći o radu Vlade Republike Srpske u mandatu koji je na isteku, Tegeltija je rekao da to mogu da ocijene samo građani na kraju mandata, a da ga u toku njega ocjenjuju poslanici koji usvajajući ili neusvajajući ključne godišnje dokumente pokazuju da li su zadovoljni ili ne.

"Mislim da je Vlada ostvarila dobre rezultate i da se to u ovom trenutku vidi, iako smo ovaj mandat počeli tako što smo preživjeli dvije katastrofe - prirodnu u vidu katastrofalnih poplava i političku kroz formiranje vlasti u Sarajevu u koju je Savez za promjene ušao sa SDA. To nije bilo formiranje vlasti, nego neka vrsta predaje pred politikom SDA", ocijenio je Tegeltija.

On je rekao da su u ovoj godini povećani prihodi, a da su tekući rashodi držani pod kontrolom, što je omogućilo Vladi da dovede u red servisiranje javnog duga i da plasira sredstva u kapitalne projekte.

"To danas daje ozbiljne rezultate. Već 15 uzastopnih kvartala imamo privredni rast, a to prati i povećanje spoljnotrgovinske razmjene i industrijske proizvodnje, rast zaposlenosti, odnosno smanjenje nezaposlenosti. To se sve odrazilo na budžetske prihode. Rebalans budžeta smo obavili veoma rano, još u maju, jer smo vidjeli da su procjene prihoda mnogo bolje nego što smo planirali na početku i željeli smo da ta sredstva iskoristimo za kapitalne projekte u cijeloj Srpskoj", naveo je između ostalog Tegeltija.