Teško do smanjenja troškova za privrednike u slobodnoj zoni

SARAJEVO, BANJALUKA - Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UO UIO BiH) razmotriće i analizirati inicijativu Staše Košarca, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, za pokretanje postupka izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, a radi poboljšanja uslova poslovanja i stimulisanja investicija u slobodne zone.

Potvrđeno je ovo za "Nezavisne" iz UO UIO BiH uz objašnjenje da je to postupak za sve inicijative koje dođu pred UO, jer svaka od njih bude razmotrena, izvrši se analiza i onda se donese odluka.

Međutim, ekonomski analitičari kažu da je teško da takva inicijativa trenutno prođe u BiH.

Košarac je uputio UO UIO BiH ovu inicijativu, a ona je upućena na osnovu zahtjeva Vlade Republike Srpske, koja je Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH predložila da pokrene ovu proceduru kod Upravnog odbora UIO, kako bi bili stvoreni uslovi za oslobađanje od plaćanja poreza na dodatnu vrijednost komunalnih djelatnosti (električna energija, voda, gas i zbrinjavanje otpada), neophodnih za finalnu proizvodnju robe privrednih subjekata koji se bave proizvodnim djelatnostima u slobodnim zonama.

Neki ekonomski stručnjaci smatraju da u BiH još nije došlo vrijeme za diferenciranu stopu PDV-a, s obzirom na to da bi se u uslovima u kojim je sada BiH ona koristila za manipulacije, dok neki od ekonomskih stručnjaka smatraju da je ideja odlična i da bi pomogla privredi i investicijama, ali da je BiH još trusno područje za takve promjene.

Aziz Šunje, ekonomski analitičar i profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, ističe da je protivnik diferencirane stope PDV-a.

"Iako to nije moje područje ekspertnosti, generalno sam protiv diferencirane stope na našem prostoru, jer bi to u našim uslovima stvorilo prostor za mahinacije. Mi nemamo dovoljno dobru evidenciju i onda bi se nešto i što nije energija prikazivalo kao energija da bi se smanjio PDV. Nisam ja protiv smanjenja PDV-a, nego protiv diferencirane stope. U ovim našim uslovima najbolja je jedinstvena stopa za sve. To je moje mišljenje", kaže Šunje.

Predrag Duduković, ekonomski analitičar i član Udruženja ekonomista Republike Srpske, za "Nezavisne" ističe da bi smanjenje stope PDV-a na energente značilo direktno smanjenje troškova privrednim subjektima, pogotovo onima koji troše ogromnu energiju za svoj proizvodni proces.

"Nikada nismo uspjeli da bilo koja inicijativa prođe. Iskreno, mi smo još veoma trusno područje, uslovno rečeno, vezano za fiskalnu politiku, i bilo šta što bi se mijenjalo, a sada je tako, može dovesti do nekih negativnih efekata", kaže Duduković.

On ističe da inicijativa jeste dobra i da treba ići u pravcu smanjenja troškova energenata kako bi proizvodnja bila konkurentnija i kako bi BiH kao država bila konkurentnija za ulaganje.

Admir Čavalić, ekonomski analitičar i predavač na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, smatra da bi ovakva inicijativa, koja bi značila manju fiskalnu ekstrakciju od strane privrede i građana prema državi, u BiH bila nužno potrebna.

"Znamo da su određene reforme u zakonodavstvu koje su se odnosile na fiskalna opterećenja na rad u entitetima u BiH, uglavnom povećavale trošak poslovanja za BiH. Bilo bi dobro raditi na rasterećenju. Međutim, kada je riječ o izmjeni zakona koji regulišu indirektno oporezivanje i generalno fiskalnu politiku, vrlo sam skeptičan po pitanju implementacije bilo kakvih inicijativa, jer istorija pokazuje, imali smo tri-četiri inicijative u posljednjih šest mjeseci, uglavnom su se skidale sa dnevnog reda i nije bilo ništa od njih. Druge ekonomske reforme puno lakše prolaze, izgleda da niko nije spreman dirati temelje fiskalnog sistema koji ima problema i zreo je za reformu", kazao je Čavalić.

Saša Grabovac, ekonomski analitičar i izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske, kaže da svako smanjenje dažbina očigledno predstavlja stimulativnu mjeru za privrednike.

"Međutim, treba uzeti u obzir i druge posljedice takve odluke, kao što je smanjenje budžetskih prihoda po ovom osnovu, kako ih nadoknaditi, pogotovo u kratkom roku. U srednjem i dugom roku, povećanje privredne aktivnosti koje bi uslijedilo kao posljedica ove mjere će povećati javne prihode, iako je stopa manja. Ali, kao što sam već pomenuo, treba pronaći način da se u ovo krizno vrijeme nadoknade gubici budžetskih prihoda po ovom osnovu", rekao je Grabovac za "Nezavisne".

Podsjećamo, ministar Košarac je nedavno u saopštenju iz ovog ministarstva rekao da iskustva iz regiona govore da je jedna od vodećih povlastica koja opredjeljuje investitore na ulaganja u slobodnoj zoni oslobađanje plaćanja PDV-a na energente u slobodnoj zoni, poput struje, gasa i slično.

"To u BiH danas nije slučaj te smatram da je potrebno promijeniti postojeću praksu, kako bismo poboljšali uslove poslovanja i stimulisali investicije u slobodne zone", naglasio je Košarac tada.