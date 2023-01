"Tesla" će pod haubu ugrađivati dijelove iz Bijeljine

BIJELJINA - U njemačkoj fabrici "Pass", koja posluje u Semberiji i proizvodi savitljive cijevi za protok tečnosti raznih profila, a koje se ugrađuju u više tipova automobila renomiranih proizvođača, trebalo bi da se počnu praviti ovi dijelovi i za svjetski poznat brend vozila "Tesla".

Potvrdio je ovo za "Nezavisne novine" Rado Maletić, direktor ove fabrike, koji je dodao da će to uzrokovati i otvaranje novih radnih mjesta.

"Mi radimo za velike brendove dijelove za protok raznih vrsta tečnosti i to sve ide ispod haube. Radimo razne cjevčice, sve što podnosi veliku temperaturu. 'Tesla' je već došao u Njemačku i 'Pass' je dobio prostor da konkuriše, odnosno da radi određene proizvode za 'Teslu'. Ti dijelovi, odnosno pojedini proizvodi, koje 'Pass' radi naveliko, došli bi u Bijeljinu i došlo bi do uvećanja i proširenja postojeće proizvodnje, a to bi donijelo i nova radna mjesta", rekao je Maletić.

On je uvjeren da bi se to u Bijeljini trebalo desiti, te dodaje da će "Pass" u ovom gradu, koji već zapošljava više od 1.000 ljudi, ako to zaživi, doći do brojke od 1.500 zaposlenih.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović takođe podsjeća da u ovom gradu već imaju kompaniju "Pass", koja proizvodi automobilske dijelove za strano tržište i u toj oblasti ostvaruje značajne poslovne uspjehe, pa se nadaju da će se najave o proširenju ovog proizvodnog sektora obistiniti.

"Grad Bijeljina u okviru svojih nadležnosti svakom investitoru izlazi u susret koliko je god to moguće, imamo spremne poslovne zone, na odličnom smo geostrateškom položaju, za dvije godine ćemo s Evropom biti povezani auto-putem", rekao je Petrović za "Nezavisne novine".

Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada Bijeljina, ističe da je taj grad u posljednje vrijeme postao atraktivan investitorima i zbog gradnje auto-puta, koji će ovaj grad povezati sa Beogradom i Banjalukom, a što su ogromna tržišta.

"Ne iznenađuje me ta vijest o 'Tesli'. Mislim da će Bijeljina u narednih 10-15 godina biti plodno tlo za investicije, a na nama iz administracije je da svim tim ljudima, koji su zainteresovani da investiraju, to maksimalno olakšamo i ubrzamo posao. Naravno da bih bio srećan da se obistini to sa 'Teslom', ali i bilo kojom drugom kompanijom koja će zaposliti ljude i ovdje donijeti neku novu vrijednost", rekao je Đurđević za "Nezavisne novine".

Stevo Savić, predsjednik Područne privredne komore Bijeljina, kaže da planira da se sastane sa direktorom fabrike "Pass" u ovom gradu, te ističe da je riječ o sredini koja je plodno tlo za investiranje.

"Mislim da je riječ o dobroj vijesti. Sigurno je da tu postoje određena ograničenja, pitanje je kako obezbijediti i dodatnu radnu snagu, ali to su pitanja koja zavređuju pažnju i ozbiljniji angažman, kako Privredne komore, tako i resornog ministarstva, Vlade i tako dalje", naglašava Savić u izjavi za "Nezavisne novine".

Milica Marković, direktorica Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), kaže da o priči u vezi sa "Teslom" nema zvanične informacije, ali je raduje ako se to obistini.

"To sigurno znači proširenje kapaciteta i dobra je priča sa stanovišta novih radnih mjesta. Mi imamo dobru saradnju sa fabrikom 'Pass', mi ih vodimo kao pozitivan primjer stranih investicija kod nas. Bijeljina ima čak i neke prednosti koje drugi gradovi u BiH nemaju, blizu je granice sa EU i blizu Srbiji, ona je raskrsnica puteva. Bijeljina, kao grad u ravnici, ima šta da ponudi, a dobiće i auto-put, što će biti još veća prednost, budući da je putna infrastruktura veoma bitna za strane investitore", navela je Markovićeva za "Nezavisne novine".