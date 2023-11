Todorić: Oteli su mi Agrokor, ali platiće mi Hrvatska za to

ZAGREB - Bivši vlasnik Agrokora, nekada jedan od najbogatijih ljudi u regionu Ivica Todorić kaže da je 101 odsto uvjeren da će dobiti spor protiv države Hrvatske, koja mu je na kriminalan način otela kompaniju.

Nakon što je nedavno pao i ključni dokaz, kada je u slučaju Agrokor sud izuzeo kao nevalidan izvještaj o vještačenju, Todorić je proglasio pobjedu i najavio da će formirati stranku i da će se na parlamentarnim izborima naredne godine kandidovati za premijera.

Na pitanje kako je moguće da u zemlji EU neko dođe i otme nešto nekome, Todorić se slaže da to nije moguće, da je zato tužio i da će dokazati da mu je Agrokor otet neosnovano.

"Ja imam 100 odsto, čisti slučaj. Znači, ja ću 101 odsto dobiti tu presudu", uvjeren je Todorić i dodaje da je njihov plan bio da on njima privatno preda kompaniju. "Znači, privatno, nikakve veze sa državom. Zato je i ta grupa (Borg) napravljena koja nije imala veze sa državom", navodi Todorić za Tanjug.

Kada su, kaže, sve pripremili, krenuli su protiv njega prvo sa medijskim pritiskom, da se sprema dogovor Brisela i Moskve, da Todorić nije platio ovo, da dužan je ono, da je sve propalo.

U tom trenutku kod njega je došla i tadašnja potpredsjednica vlade i rekla: "Todoriću ja sam došla, ti ćeš svoju imovinu prepisati kod nekakvog notara... i ti se miči".

Šok

Todorić priznaje da je bio šokiran i da je to doživeo kao napad Vlade na njega, pa je potpredsjednicu izvršne vlasti upitao da li ima nekakve papire i u tom trenutku, kaže, shvata da nije u pitanju država, nego mafija.

Pošto je, dodaje, tada odbio bilo kakvu saradnju i praktično potpredsjednicu vlade istjerao, ona mu je odlazeći rekla: "Biće strašno".

"Ja sam znao da će biti strašno, ja sam preiskusan čovjek. Ja sam znao da se u tom trenutku moja država okrenula protiv mene, jer je nju poslao (premijer Andrej) Plenković. To je bio 15. mart 2017. I sad kad ja nisam htio njima da potpišem da mi uzmu privatnu kompaniju, onda su oni napisali Lex Agrokor. I onda je kroz Lex Agrokor došla odluka vlade, sabora", priča Todorić.

Tvrdi da je u tom trenutku bio ugrožen životno.

"Moja porodica, moji saradnici, moja kompanija, mene zovu prijatelji. Nikome nije jasno što se dešava. Nije ni meni bilo jasno. Meni je bilo jasno da je interes da se meni otme kompanija. Meni je bilo jasno da iza toga stoje ruske banke, odnosno ruski kapital, i bilo mi je jasno da se naša vlada svrstala zajedno sa Rusima i da treba Rusima to predati. Ja sam odbio, nastavio sam da se borim. Ja bih uništio i firmu, i sebe, i familiju, i sve", priča Todorić.

Ucjena

Ipak, odlučio je da se ne predaje, da nastavi da se bori uvjeren da će pobijediti. Deset godina mu je, kaže, bilo potrebno da napravi svoju imperiju, a ovaj spor sa državom traje već sedam godina. Taj posao, kaže, doživljava kao nešto što ga veoma veseli, jednako kao kada je gradio fabrike i borio se za ljude, region, da se ovakve anomalije i ovakav kriminal, ovakav zločin, ovakvo uništavanje ljudi više ne dešava.

Na konstataciju da je stavio potpis na dokument kojim je praktično bez nadoknade predao Agrokor državi i pitanje koji osnov sada ima za dobijanje odštete, Todorić ističe da je bio primoran na to. Bio je, tvrdi, ucjenjen.

"Nije pitanje hoćete li potpisati ili nećete, nego je pitanje koja mafija je došla vama i šta iza toga stoji. Potpisali biste. Ali ja sam potpisao da bih pobijedio i zato danas pobjeđujem. Da budem iskren, nisam ja gledao ni šta potpisujem i nije me zanimalo. Ja sam gledao da spasim sebe i svoju porodicu, svoje saradnike... Ovo sam ja i ako me danas pitate, povukao sam najbolji potez", kaže Todorić.

Protiv Rusa, s obzirom na to da je imao kredit Sberbanke, neće ništa reći, osim da je saradnja bila korektna. Ipak, dodaje, oni su zajedno sa hrvatskom državom išli na to da mu otmu Agrokor i uradili su to.

Na konstataciju da će neko reći da mu je optimizam preuranjen, Todorić kaže da od prvog dana govori istinu.

"Rekao sam da nisam lopov, nisam uzeo, nisam ništa napravio. Napravio sam čudo, pozitivna čuda. Agrokor nije bio u problemima, to sam rekao. I to sam tvrdio stalno. I vidite da se to dogodilo. Vidite sada svi zajedno da se to dogodilo... Šta su oni napravili? I koji je to kriminal", kaže Todorić uvjeren da će se, "njima vrlo brzo zavrtjeti u glavi od svega toga".

Spor

Na opasku da bi i ako dobije spor u Vašingtonu mogao da ostane bez obeštećenja jer te presude nisu izvršne, Todorić kaže da je "sve izvršno", ali da ga ništa, pa ni novac ne interesuje.

"Mene sad prvo interesuje da se dokaže da je sve bilo ok, da se to dokaže, a drugo je i ko je odgovoran. A onda poslije, novac i šta će se i na koji način sve to određivati. Mislim, neću ja nikoga oštetiti, a ponajmanje svoju državu", jasan je Todorić.

Najavljuje otvaranje još nekih sporova, protiv Grupe Borg i dodaje da su ga upravo zvali da pitaju da li bi za njih odmah tražio pritvor.

Na pitanje da li bi tražio pritvor, Todorić kaže da još nije, te da će to samo po sebi doći.

"Ako je neko kriv i ako ima ozbiljnu krivicu, onda će sigurno imati i neugodnost", rekao je on.

Govoreći o obeštećenju, Todorić pojašnjava da je sud u Vašingtonu najviša instanca, ali da oni nisu nadležni za krivično gonjenje, oni su samo nadležni za nadoknadu štete.

Na pitanje o kojem iznosu je riječ, da li je to tih sedam milijardi evra, Todorić kaže da može biti i više i manje od toga i da sve zavisi od podneska koji će podnijeti njegovi advokati.

Misli da će se već u martu ili aprilu naredne godine znati mnogo više o svemu, a njegova želja je da se sve činjenice utvrde sudskim putem kako bi se vidjelo ko je šta napravio i ko je odgovoran za to.

Pritom Todorić odbacuje svaku mogućnost dogovora prije okončanja sudskog postupka. A poslije, kaže, može o svemu razgovarati i razgovaraće.

Mali Amazon

Iako kaže da ga pare ne interesuju, na pitanje da li bi, ako bi uzeo novac, mogao da otkupi možda Agrokor, Todorić kaže da je "ovdje sve lako moguće".

"Gledajte, ja želim ovoj državi dobro. Agrokor ne može niko voditi osim mog tima...To je jedna specifična organizacija, specifično tržište... Mi smo to godinama radili, znamo, umijemo. Pazite, mi bi danas bili mali Amazon da nam se to nije dogodilo", kaže Todorić.

"Znači, Srbija bi imala mali Amazon. Srbija bi imala troškove distribucije roba, robe i puno jeftinije sa manjim troškovima. Srbija bi imala jednog lidera u ovom regionu koji bi njihove proizvode mogao, razumijete, ovdje pa onda možda i širom svijeta da gura", kaže Todorić.

Na konstataciju da je vrijednost Agrokora pala, Todorić to potvrđuje i kaže da je odmah po preuzimanju ona pala za 40 odsto. Ističe, međutim, da se uopšte ne bavi Agrokorom, jer ga, tvrdi, ne interesuje.

Govoreći o tome šta će raditi kada presuda bude konačna, Todorić kaže da je cio svoj život posvetio stvaranju, da ima svoje vještine koje može ponuditi na konkurenciju, na tržište...

Politika

Na pitanje da li je umoran, kaže da u ovom trenutku kada hrvatski premijer Andrej Plenković i njegova ekipa, kako navodi, "zloupotrebljavaju svoje položaje i kada su državu doveli do dna Evrope gotovo po svim mjerilima - standarda građana, kriminala i korupcije - ja sam odlučio da idem u borbu i da promjenim takvo stanje u državi".

"U političku borbu", potvrđuje Todorić i dodaje da misli da će za mjesec dana otprilike registrovati stranku, a da će je predstaviti tri mjeseca pred izbore naredne godine.

Na pitanje ko će mu biti saradnici, Todorić kaže da će to biti ljudi različitih profesija - od ljudi koji rade na ulici od jutra do sutra i na kiši skupljaju papiriće, pa do akademika.

Upitan gdje vidi Hrvatsku i da li je to u EU, bivši vlasnik Agrokora kaže da je ona apsolutno u EU, ali da ju je on video u nešto malo drugačijoj Uniji.

"Ne mislim da ću ja sam to promjeniti, ali mislim da imamo tu veliki prostor da se unaprijedi sve to", kaže Todorić.

Ističe da je apsolutno spreman za ulazak u politiku i podsjeća na svoje veliko iskustvo.

Upitan zašto misli da će građani da glasaju za nekoga ko će, ako bude bio na čelu države kao premijer, lakše moći da dođe do svog novca, koji će onda njima izbiti iz džepa, Todorić se slaže, ali, dodaje, to je umjetnost.

"Postoje različite opcije. Morate me razumijeti, ja neke stvari ne smijem da govorim", naveo je Todorić i otkrio da onog časa kada njegov tim podnese podnesak, a to će, kaže, biti vrlo brzo, može doći do nagodbe.

"Te nagodbe mogu biti u moju korist, a da država nikad ništa ni ne izgubi... Prema tome, život će pokazati šta će se dalje dešavati. Ali ono što sam rekao, ja neću nikad uzeti sebi ni jedan dinar, ja ću uzeti toliko novaca da pokrijem ove troškove koje sam imao i koje sam stvorio kroz ovih sedam godina i obaveze, ali neću uzeti nikad sebi ni jedan dinar", ističe Todorić i dodaje:

"Ja ću to sve vratiti u moju državu, ne u moju državu, nego u regiju tamo gdje su i moje kompanije. Tu nema o tome govora".

Srbija je, ističe, bila najbolja prema njemu u posljednjih šest godina od svih država u okruženju, pa čak i od Hrvatske. Kolege iz Srbije su prema njemu, kaže, bile vrlo, vrlo korektne, ali ništa manje od njih nije ni očekivao.

