Topić: Izgradnja autoputa “9. januar” koštaće 402 miliona evra

BANJALUKA - Direktor "Auto-puteva Republike Srpske" Dušan Topić najavio je da će sredinom marta sa predstavnicima Evropske investicione banke (EIB) biti potpisana dva ugovora koja se odnose na dodatno zaduženje od 47 miliona evra za završetak izgradnje autoputa "9. januar" (Banjaluka-Doboj) i na grant sredstva od 6,8 miliona evra Evropske komisije za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške.

Topić je ponovio da nisu tačne tvrdnje predstavnika opozicije da će izgradnja autoputa "9. januar" koštati oko 500 miliona maraka više nego što je prvobitno predviđeno, već da će konačna cijena iznositi 402 miliona evra.

On je naveo da je na Trećoj investicionoj konferenciji o zapadnom Balkanu 26. februara u Londonu potpisan Memorandum o razumijevanju između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i entitetskih ministarstava saobraćaja i veza koji sadrži planirane projekte u naredne tri godine, a koji bi trebalo da budu finansirani kreditnim sredstvima ove banke.

"Kada je riječ o Srpskoj, fokus je na projektu Koridor `Pet ce`, odnosno dvije dionice - od buduće petlje Rudanka (Kostajnica) do entitetske linije na jugu i od Vukosavlja do Podnovlja, koja bi bila sufinansirana sa EIB-om", rekao je Topić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Govoreći o frekvenciji saobraćaja na autoputevima, on je rekao da frekvencija na auto-putu od Banjaluke do Gradiške nije onakva kakva je prvobitno bila očekivana, s obzirom na to da nije izgrađen most na Savi, ali da je primijetno povećanje broja vozila za skoro 50 odsto nakon puštanja u saobraćaj dijela dionice autoputa "9. januar" na pravcu od Mahovljana do Drugovića.

On očekuje da će nakon završetka auto-puta Banjaluka-Doboj biti drugačije formirane cijene putarine, te da bi moglo biti i blagog smanjenja u odnosu na sadašnje.

Direktor "Auto-puteva Republike Srpske" smatra da bi u aprilu mogao biti potpisan koncesioni ugovor sa kineskim partnerom u vezi sa izgradnjom autoputa Banjaluka-Prijedor-Novi Grad.

Govoreći o javnim nabavkama, on je naveo da je u protekle dvije sedmice raspisano desetak javnih nabavki, s obzirom na to da je za određene nabavke planirano finansiranje iz sredstava od akciza, nakon njihovog povećanja.

Topić je dodao da se tenderi odnose na zatvaranje sistema naplate na autoputu Banjaluka-Gradiška, što podrazumijeva tendere za izbor izvođača radova, za izbor nadzornog organa i za izbor opreme, koja će biti ugrađena u naplatne kućice.

On je naglasio da se radi i na izradi planske i studijske dokumentacije koja se odnosi na dionicu Sarajevo-Pale-Sokolac-Rogatica-Višegrad-Vardište, te da je u planu da narednih dana bude raspisan tender za izradu generalnog projekta sa prethodnom studijom izvodljivosti za izgradnju brzog puta Bijeljina-Zvornik-Milići-Han Pijesak-Sokolac.

Topić je istakao da još nije počela uplata od novih akciza, ali da se očekuje da 5. marta Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH potvrdi odluku o preraspodjeli tih sredstava.

On je rekao da će prihod biti duplo veći u odnosu na dosadašnjih 10 feninga po litri goriva za "Auto-puteve", te da bi sada godišnji prihod po tom osnovu trebalo da bude oko 100 miliona KM.