Topić: Početak izgradnje mosta na Savi u naredna dva mjeseca

BANJALUKA - Direktor preduzeća "Autoputevi" Republike Srpske Dušan Topić izjavio je danas u Banjaluci da bi u narednih dva mjeseca trebalo da počne izgradnja mosta na rijeci Savi kod Gradiške.

Topić je potvrdio informaciju koju je Srna ranije objavila da su vlasti Hrvatske izdale građevinsku dozvolu za izgradnju ovog mosta.

"Riječ je o izmjeni i dopuni građevinske dozvole, koja je prvobitno izdata u maju 2013. godine, ali je bilo određenih promjena u projektnoj dokumentaciji sa hrvatske strane", rekao je Topić.

Topić je naveo da je u toku tenderska procedura za izbor izvođača i nadzora radova.

"Procedura za izbor izvođača radova je pri kraju, te najpovoljnija ponuda iznosi 23 miliona evra, a kada je riječ o izboru nadzora preostalo je da se još dostave finansijske ponude, ali je procijenjena vrijednost ugovora za nadzor milion evra", rekao je Topić.

Prema njegovim riječima, osim ovog projekta, planirano je i da u narednom periodu počne izgradnja Koridora "Pet ce" u Republici Srpkoj, odnosno prva od četiri faze izgradnje.

"To je dionica od Tovire do Kostajnice, odnosno od petlje Johovac do petlje Rudanka, te plus 5,6 kilometara otvorene trase, a riječ je o projektu gdje smo finansiranje obezbijedili iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/", rekao je Topić.

Prema njegovim riječima, vrijednost ugovorenih radova za ovaj projekat iznosi 62,5 miliona evra i gotovo dva miliona evra za nadzor nad izvođenjem radova.

Topić je najavio da će sutra u Banjaluci biti potpisan ugovor sa izvođačem radova konzorcijumom preduzeća "Integral inženjering" iz Laktaša i "Granit" iz Skoplja.

"Veoma nam je važno da što prije krenemo sa ovim radovima, kako bismo postigli kontinuitet u izgradnji auto-puteva u Republici Srpskoj, što ima veliki značaj za naše građane", rekao je Topić.