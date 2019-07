Topić: Poigravanje sa gradnjom mosta na Savi stvorilo bi pravne posljedice

BANJALUKA - Direktor preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Dušan Topić izjavio je da su potpisnici ugovora o izgradnji mosta na Savi kod Gradiške preuzeli na sebe veliku odgovornost i obaveze, te da bi bilo kakvo poigravanje sa tim stvorilo određene pravne posljedice.

"Potpisnici su na sebe sada preuzeli veliku odgovornost i sada nema nazad. Svako poigravanje bi stvorilo pravne posljedice. Ne razmišljamo o tome, idemo dalje", rekao je Topić.

On je naveo da ne razmišlja o bilo kakvim usporavanjima tog procesa, nego kako da se ide dalje kako bi se sve kockice složile, ističući da bi izgradnja mosta mogla početi već krajem avgusta.

"Treba potpisati ugovor sa nadzornim organom, za šta je potrebno oko mjesec dana da se odradi tenderska dokumentacija, a isto toliko izvođaču radova da krene sa mobilizacijom opreme i mašina", rekao je Topić za Alternativnu televiziju.

Topić je istakao da je u pitanju kompleksan projekat u koji su uključena tri subjekta, što je razlog zbog čega se sa ovim projektom išlo prilično usporeno.

"Najvažnije je da smo došli do ugovora. I u daljem periodu može doći do usporavanja i komplikacija, ali mislim da je već sada taj projekat `zreo` i da nikome nije u interesu da ga usporava", rekao je Topić.

On je podsjetio da je Republika Srpska prije osam godina završila auto-put do mosta, te je napravljen granični i carinski prelaz, dok Hrvatska treba da završi veznu saobraćajnicu od nepunih devet kilometara.

"Imamo uvjeravanja hrvatske strane da su već pokrenuli nabavku i da će u roku od 30 mjeseci, koliko je planirano za izgradnju mosta, i to biti završeno, kao i granični prelaz sa njihove strane", rekao je Topić.

On je istakao da će izgradnjom mosta kod Gradiške praktično čitava kičma mreže auto-puteva koju gradi Republika Srpska biti upotpunjena i funkcionalna i povezaće Srpsku sa auto-putem Beograd-Zagreb.

Topić navodi da je trenutno najintersantnija dionica koja bi Republiku Srpsku spojila sa Srbijom preko Rače, jer su sve ostale dionice pripremljene i skoro dogovorene.

On je najavio da bi do kraja godine mogla da bude zatvorena finansijska konstrukcija za izgradnju dionice auto-puta od Rače, preko Bijeljine, Brčkog, do Doboja.

Topić ističe da je dionica Rača, preko Bijeljine, do Brčkog, dio priče i memoranduma koji je prije 10 dana potpisan sa Turskom, po ugovoru koji je ova zemlja potpisala u Srbiji, te da su u toku pregovori sa turskom Vladom i sa turskom kompanijom.

"Ideja je da se ugovori sve od Rače do Brčkog, ali nemamo još definisane uslove", rekao je Topić.

Od Doboja do Vukosavlja, kaže Topić, su treća i četvrta faza Koridora "Pet ce", a od Vukosavlja do Brčkog je paket od dvije dionice dužine oko 65 kilometara, za koji se vode pregovori sa dva partnera i razmatraju dva moguća načina finansiranja.

"Riječ je o kineskom partneru, koji je zainteresovan za koncesiju, te o Evropskoj investicionoj banci i kreditu. U narednih par sedmica treba da napravimo detaljnu analizu šta nam je povoljnije i u kom pravcu ćemo ići, ali već imamo dvije mogućnosti za zatvaranje finansijske konstrukcije", rekao je Topić.

Kada je riječ o izgradnji autoputa Banjaluka - Prijedor, Topić je naveo da projekat ide ugovorenim tokom i da će razgovori sa kineskim partnerom sutra biti nastavljeni.

"U decembru je potpisan koncesioni ugovor, koji je predvidio da u naredne dvije godine i mi u kineski partner ispunimo obaveze. Republika Srpska treba da uradi eksproprijaciju zemljišta, dok kineski partner treba da uradi projektnu dokumentaciju", rekao je Topić.

On je napomenuo da se na tome intenzivno radi kako bi se ispoštovali rokovi, a po isteku te dvije godine, kada se ispune uslovi, slijedi druga faza - uvođenje izvođača u radove, koji će imati tri godine da ih završe.

"Nakon toga, slijedi koncesioni period od 30 godina, u kojem bi kineski partner održavao auto-put i upravljao njime", rekao je Topić.

Topić je naveo su procjene pokazale da su cijene izgradnje Koridora "Pet ce" realne i objektivne, odnosno da su kao u regionu.