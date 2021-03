Topić: Srpska priprema teren za novih 170 km autoputeva

BANJALUKA - Republika Srpska priprema teren za proširenje mreže autoputeva u ukupnoj dužini od 170 kilometara, a određene aktivnosti se sprovode na svim stranama, čime će se, u dogledno vrijeme, povezati sa regionom i EU, a od toga može imati samo korist.

Istakao je to za Glas Srpske direktor preduzeća “Autoputevi Republike Srpske” Dušan Topić, koji je naglasio da se većina planova za sada odvija onako kako je predviđeno planskim dokumentima.

Republičke institucije sprovode određene aktivnosti na dionicama koje treba da krenu od granice sa Srbijom, odnosno od Bijeljine preko Brčkog do Vukosavlja te od Banjaluke do Prijedora.

Prema najavama, polovinom ove godine bi mogli biti potpisani ugovori o finansiranju, projektovanju i izgradnji autoputa od Vukosavlja do Rače, što otvara mogućnost da te dionice budu izgrađene do 2025. godine, kako je i planirano. Na javni poziv za izgradnju autoputa, podijeljenog u tri lota, dostavljeno je desetak prijava, a procijenjena vrijednost projekta 1,35 milijardi KM.

Posljednjih dana intenzivirana je priča o izgradnji dionice od Banjaluke do Prijedora, a prema zvaničnim najavama eksproprijacija imovine radi izgradnje tog autoputa trebalo bi da počne polovinom godine. Za te poslove nadležna je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a Topić ističe da je njihovo opredjeljenje jasno, a to je da Srpska upiše što više kilometara autoputeva.

“Eksproprijacija dobrom dinamikom ide na potezu od Bijeljine do Brčkog. Mi sprovodimo aktivnosti koje se odnose na finansiranje, ali nemamo još ništa konkretno”, istakao je Topić.

Interes za učešće u takmičarskom dijalogu za finansiranje, projektovanje i izgradnju dionica Vukosavlje-Brčko, Brčko-Bijeljina i Bijeljina-Rača je dobar, zaprimljene su određene prijave, čiji pregled još traje. S druge strane, gradnja autoputa na koridoru 5C teče planiranom dinamikom.

Prostornim planovima Srpske trasa koridora 5C kroz RS predstavljena je kao ključna putna transportna veza od velikog ekonomskog značaja, a riječ je o dionici petlja Rudanka (Kostajnica) do petlje Johovac (Tovira), koja se nadovezuje na postojeći autoput Banjaluka-Doboj te o dionici Rudanka-Putnikovo brdo.

“U završnoj fazi je izbor izvođača radova za dionicu od Kostajnice do Putnikovog brda, odnosno takozvana obilaznica oko Doboja, tako da uskoro počinju radovi, a za dionicu dugu 35 kilometra od Johovca do Vukosavlja bi u maju trebalo da raspišemo tender za izbor izvođača i nadzora, do kraja ove godine da ih izaberemo i s proljeća da počnu radovi na terenu”, rekao je Topić.

Kompletna trasa koridora 5C kroz RS je duga 46,6 kilometara, a Srpska za sada ima izgrađenih oko 105 kilometara autoputa na dijelu od Banjaluke do Doboja te od Banjaluke do Gradiške.

Mostovi

Dušan Topić se osvrnuo i na druge velike infrastrukturne projekte koji su dio budućih trasa autoputeva. To su mostovi na Savi kod Gradiške koji se nadovezuje na autoput Banjaluka-Gradiška te novi most na Rači, na dijelu autoputa koji će povezivati Banjaluku i Beograd.

“Sve za sada ide dobro”, istakao je Topić.