Topić: Srpska uduplava kilometre autoputa

BANJALUKA - Ukoliko sve bude išlo kako smo planirali, Srpska bi do 2025. godine trebalo da ima oko 250 kilometara autoputa, tvrdi prvi čovjek preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Dušan Topić.

Republičke institucije sa predstavnicima tog javnog preduzeća aktivno rade na nekoliko pravaca koji bi u dogledno vrijeme trebalo da postanu dio mreže autoputeva, a posljednjih dana ponovo se najviše priča o onom koji će povezati Srpsku i Srbiju.

Topić podsjeća da je autoput od Vukosavlja, preko Brčkog i Bijeljine, pa sve do granice sa Srbijom definisan kao prioritet u projektima Srpske i da je plan da on bude realizovan kroz nekoliko faza. Riječ je o dužini od oko 70 kilometara, a prva faza podrazumijeva dionicu Brčko - Bijeljina - Rača te most preko rijeke Save kod Rače.

Plan parcelacije za ovu dionicu autoputa i gasovod je, dodaje, usvojen u Narodnoj skupštini Srpske krajem 2019, a završeno je oko 90 odsto stvari koje se tiču imovinsko-pravnih poslova. Uz to, Sporazumom između Savjeta ministara BiH i Vlade Srbije o saradnji na izgradnji autoputa, odnosno brzog puta Sarajevo - Beograd - Sarajevo iz iste godine definisana je izgradnja mosta u Rači i zajedničkog graničnog prelaza na teritoriji Srbije.

"Gradnja mosta je u toku, a to finansira Srbija. U projekat je uključena i Turska. Memorandum između Savjeta ministara BiH i kompanije 'Tašjapi' je potpisan u junu ove godine, a na osnovu toga turska kompanija je dostavila prijedlog komercijalnog ugovora za projektovanje i izgradnju dionice od Brčkog do Rače koji predviđa projektovanje i izgradnju u dva lota - 'Brčko – Bijeljina' i 'Bijeljina – Rača'. Svi elementi su još u fazi razmatranja i rano je za bilo kakvo izjašnjenje", istakao je Topić za Glas Srpske.

Zeleno svjetlo krajem prošle godine dobio je i plan parcelacije za dio od Vukosavlja do Brčkog, a počelo je i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

"Objavljen je međunarodni poziv za finansiranje, projektovanje i gradnju te dionice autoputa putem takmičarskog dijaloga, a sa dvije kompanije se ide u dalje pregovore. Raniji javni poziv za finansiranje, projektovanje i izgradnju dionica Vukosavlje - Brčko, Brčko - Bijeljina i Bijeljina - Rača je poništen zbog nezadovoljavajućih prijava. Nakon aktuelizovanja priče sa Turskom i konkretnijih koraka za realizaciju dionice Brčko - Bijeljina - Rača, te iskazane namjere Srbije da finansira dio ove dionice, ona je izostavljena iz novog javnog poziva", naveo je Topić.

Iz Vlade Republike Srpske nedavno je poručeno da u oktobru počinje izgradnja autoputa od Banjaluke do Prijedora, o kojoj se govori duži period. Topić je potvrdio da koncesionar, a riječ je o kineskoj kompaniji, u skladu sa ugovorom sprovodi sve aktivnosti na tom projektu.

"Eksproprijacija zemljišta radiće se prema prioritetima koje je planirao koncesionar. Prema dostavljenoj dinamici, predviđena je fazna eksproprijacija kroz tri godine, te u skladu sa tim i fazna izgradnja. Kako je najavljeno, za jedan manji potez u opštini Prijedor koncesionar je već ishodovao građevinsku dozvolu i u oktobru se očekuje početak radova. Radi se o izgradnji nadvožnjaka na lokalnom putu i dijela lokalnog puta", rekao je Topić.

U skladu sa koncesionim ugovorom, završetak cijele dionice i puštanje u saobraćaj očekuje se u 2025. godini.

"Autoputevi RS" održavaju 106 kilometara autoputa, odnosno dionice od Gradiške do Banjaluke, te od Banjaluke do Doboja, koja nosi naziv "9. Januar".

Koridor 5C

Srpska je na ruti i koridora 5C, a ukupna dužina tog autoputa kroz Republiku iznosi oko 46 kilometara. Riječ je o četiri dionice, odnosno od petlje Johovac do petlje Rudanka, zatim do entitetske granice na jugu, te od petlje Johovac do petlje Podnovlje i od te petlje do Vukosavlja. Prva dionica bi trebalo da bude završena u februaru 2022. godine, dok su ostale u fazi priprema i dogovora.