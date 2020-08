Topić: Za projektovanje i izgradnju auto-puta do Beograda 40 prijava

BANJALUKA - Direktor "Autoputeva Republike Srpske" Dušan Topić izjavio je danas da je na javni poziv za finansiranje projektovanja i izgradnju auto-puta koji bi Banjaluku i Republiku Srpsku povezao sa Beogradom već stiglo oko 40 prijava.

Topić kaže da je poziv za dionicu Vukosavlje-Brčko-Bijeljina-Rača, dužine 70 kilometara, prije desetak dana raspisalo preduzeće "Autoputevi Republike Srpske".

"Prvi put 'Autoputevi' su raspisali tender koji obuhvata finansiranje, projektovanje i izgradnju auto-puta koji bi Republiku Srpsku, povezao sa Beogradom. Vrijednost radova procijenjena je na 1,35 milijari KM", rekao je Topić za Radio Republike Srpske.

On je istakao da se prijavilo deset velikih građevinskih kompanija koje su u stanju da samostalno obave ovaj posao.

"Prijavilo se i nekoliko domaćih firmi i banaka, a svi bi trebalo da se udruže. Vjerujem da će biti dovoljno zainteresovanih kompanija i da će krajnja cijena ovog projekta biti realna. Auto-put je podijeljen na tri dionice", naveo je Topić.

Govoreći o planu parcelacije, Topić je rekao da je na dionici Vukosavlje-Brčko bilo primjedbi mještana, koje su u međuvremenu riješene.

"Na dionici Brčko-Bijeljina do Rače nije bilo spornih pitanja, s obzirom na to da je preduzeće 'Autoputevi Republike Srpske', radilo plan parcelacije, a grad Bijeljina prostorni plan", pojasnio je Topić.

Govoreći o izgradnji mosta na rijeci Savi u Gradišci, Topić je rekao da radovi teku planiranom dinamikom i da je u toku postavljanje čelične konstrukcije.

On očekuje da će do kraja naredne godine ovaj most biti završen.

"Završetak mosta uslovljen je nastavkom radova na izgradnji vezne saobraćajnice u Hrvatskoj, za šta je u toku tender za izbor izvođača. Gotovo polovina posla završena je i na prvoj fazi Koridora 'Pet ce' kroz Republiku Srpsku na petlji Johovac–Rudanka", rekao je Topić.