Topić i Mićić: U planu dva prelaska u Srbiju autoputem, preko Save i Drine

BIJELJINA - Direktor "Auto-puteva Republike Srpske" Dušan Topić rekao je danas da će u perspektivi kod Bijeljine postojati dva prelaska u Srbiju autoputem - jedan preko Save u Rači i drugi preko Drine u zoni Pavlovića ćuprije.

Topić je rekao da se posao izgradnje autoputa proširuje dijelom autoputa do rijeke Save.

On i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić saglasni su da su se stekli uslovi za finalizaciju planske dokumentacije grada Bijeljina, na osnovu inicijative kolega u Srbiji, da se krene u posao u vezi sa kontaktnom tačkom izgradnje autoputa preko rijeke Save.

"Poznato je da je sa strane Srbije ugovoreno projektovanje izgradnje tog dijela auto-puta. Na nama je da nastavimo ono što je započeto još 2014. godine kada smo uradili plansku i studijsku dokumentaciju za dio autoputa Brčko-Bijeljina do rijeke Drine", rekao je Topić nakon sastanka sa Mićićem.

Prvi poslovi na izgradnji, kaže Topić, ne zavise samo od "Auto-puteva Republike Srpske" nego i od kolega iz Srbije.

"Važno nam je, da inicijativa koja je krenula iz Srbije, ne kasni, da idemo u korak s njima, prije svega u finalizaciji planske dokumentacije, a onda i u izradi studija i projektne dokumentacije, jer je to neophodno da bi se krenulo iznalaženje finansijskih sredstava, zatvaranje finansijske konstrukcije i traženje partnera", rekao je Topić.

On je podsjetio da još iz 2014. godine postoje kontakti sa nekim kineskim kompanijama, a u međuvremenu je razrađen veoma dobar model finansiranja, što putem koncesije što putem kreditnog aranžmana.

"Voljeli bismo da to bude model koncesije i koncesionog ugovora, a pred nama je da radimo na tome", rekao je Topić novinarima i dodao da se do polovine ove godine može doći do konkretnijih podataka i da se može ući u ozbiljnije pregovore sa odabranim partnerom.

Govoreći o preliminarnoj procjeni iznosa izgradnje ove dionice autoputa, on je podsjetio da je 2014. godine, kada je dobijena ponuda za dionicu od Brčkog do rijeke Drine dužine 31 kilometar, gruba procjena bila oko 240 miliona evra.

Mićić je izrazio zahvalnost svima koji najavljuju izgradnju auto-puta Beograd-Banjaluka preko Bijeljine.

"Sve što je neophodno za pretpostavke da se to ostvari, mi smo danas sa Topićem pokušali da definišemo. Dogovarali smo se da vidimo gdje je spojna tačka sa autoputem prema Beogradu na rijeci Savi u mjestu Rača i da se dogovorimo da izradimo prostorno-plansku dokumentaciju, sa postojećom, kako bismo došli do realizacije auto-puta", rekao je Mićić.

Mićić je rekao da je Bijeljina danas predložila da trasa auto-puta Banjaluka-Brčko-Bijeljina koja prelazi preko Drine bude osnov za budući autoput.

"Prijedlog je da to bude osnov za budući autoput i da u dijelu Bijeljine prema Janji i Patkovači ide krak koji bi išao do Rače i bio spojna tačka sa auto-putem prema Beogradu", rekao je Mićić novinarima.

On smatra da su kod predstavnika "Auto-puteva Republike Srpske" naišli na razumijevanje.

"Autoput bi značio mnogo za razvoj grada, kao i za spajanje Banjaluke i Beograda sa gradom Bijeljina. To je dobro za sve", ocijenio je Mićić.