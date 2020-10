Tramp uvezao zlato pa zakucao rekordni deficit

VAŠINGTON - Američki trgovinski deficit porastao je u avgustu na najviši nivo u posljednjih 14 godina.

Robert Lajthajzer, američki trgovinski predstavnik, izjavio je da je deficit u avgustu od 67,1 milijardu dolara nastao zbog odluke predsjednika Donalda Trampa da uveze zlato, ali da ekonomija i pored toga dobro funkcioniše.

Lajthajzer je izjavio da je veliki trgovinski deficit u avgustu nastao kao rezultat "snažnijih performansi američke ekonomije u jeku epidemije virusa korona" u poređenju s ekonomijama zemalja članica G7, grupe 7 najrazvijenijih zemalja svijeta, prenio je Reuters.

"Mnogi naši partneri bili su gore pogođeni efektima pandemije od nas", rekao je Lajthajzer.

Tamošnje ministarstvo trgovine izvijestilo je u utorak da se jaz između robe i usluga koje Sjedinjene Države prodaju i onoga što kupuju u inostranstvu popeo za 5,9% u avgustu na 67,1 milijardu dolara, što je najviše od avgusta 2006.

Izvoz je porastao za 2,2% na 171,9 milijardi dolara zbog porasta isporuka soje, ali uvoz je porastao više, za 3,2%, na 239 milijardi dolara, predvođen kupovinom sirove nafte, automobila i auto-dijelova, javlja AP.

Američki deficit s ostatkom svijeta u trgovini robom poput aviona i uređaja u avgustu je postavio rekord od 83,9 milijardi dolara. SAD su ostvarile suficit od 16,8 milijardi dolara u trgovini uslugama kao što su bankarstvo i obrazovanje, najniži od januara 2012.

Politički osjetljivi deficit u robnoj razmjeni s Kinom opao je za 6,7% na 26,4 milijarde dolara.

Do sada su ove godine SAD zabilježile trgovinski jaz od 421,8 milijardi dolara, što je 5,7% više u odnosu na period januar - avgust 2019.

Pod uticajem virusa korona i njegovih posljedica na svjetsku ekonomiju ukupna američka trgovina, izvoz plus uvoz, ove je godine do sada pala za 15,1% na 3,2 biliona dolara.

"Sve u svemu, trgovinski tokovi ostaju prigušeni, a izgledi su neizvjesni s obzirom na prigušeni globalni rast i pozadinu potražnje", rekla je Rubela Faruki, glavni američki ekonomista u "High-Frequency Economicsu".

Predsjednik Donald Tramp kampanjom se obavezao da će umanjiti uporni trgovinski deficit u Americi. Uveo je porez na uvoz čelika, aluminijuma i većine proizvoda iz Kine, između ostalog, i ponovo pregovarao o sjevernoameričkom trgovinskom paktu u nastojanju da podstakne veću proizvodnju u Sjedinjenim Državama.

Ali trgovinski deficit neće lako popustiti promjenama u trgovinskoj politici. Dok se američka ekonomija oporavlja od proljećnih zaustavljanja, Amerikanci kupuju više uvozne robe, dok strana potražnja za američkim proizvodima ostaje slaba.

Pauel: Daleko je ekonomski oporavak

Ekonomski oporavak SAD je daleko od završetka i mogao bi skliznuti u spiralu pada ako ne bude efikasne kontrole virusa korona i podrške rastu, upozorio je Džerom Pauel, predsjednik Federalnih rezervi (FED), apelujući za veću pomoć kompanijama i domaćinstvima.

On je dodao da bi, ako oporavak previše uspori, to moglo dovesti do tragičnih posljedica po ljude u slabijoj finansijskoj situaciji.