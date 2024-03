Trampov zet preuzima srušeni Generalštab u Beogradu, evo plana (FOTO)

BEOGRAD - Džared Kušner (Jared Kushner), zet nekadašnjeg predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) oglasio se na društvenim mrežama gdje je podijelio fotografije projekata koje će realizovati u Srbiji i Albaniji.

Vijest o ulaganju Kušnera na prostoru Balkana objavio je "New York Times", a sada je Trampov zet objavio kako je zamišljeno da projekti izgledaju.

"Drago mi je što mogu podijeliti koncepte za razvoj projekata koje smo izradili za albansku obalu i centar Beograda", poručio je Kušner na platformi X.

Kako navodi "New York Times", jedan od predloženih projekata bit će pretvaranje ostrva kod obale Albanije u luksuzni turistički kompleks.

Drugi, kojim se planira luksuzni hotel i 1.500 stambenih jedinica i muzej, bi trebalo da bude u Beogradu, na mjestu bivše zgrade Generalštaba koja je oštećena u NATO bombardovanju 1999. godine.

U Srbiji je ta tema osjetljiva s obzirom na to da je riječ o prodaji investitorima zgrade Generalštaba, nekoliko puta bombardovane 1999. u doba NATO-ove vazdušne kampanje, koju su predvodile Sjedinjene Države.

Još jedan projekat bi trebao biti u Albaniji i to na ostrvu Zvernec na jugu zemlje, duž obalskog područja koje se prostire na više od 400 hektara.

Na tom području bi, prema planu, trebalo biti izgrađeno nekoliko hotela i stotine vila.

Excited to share some early design images for development projects we have been creating for the Albanian coast and downtown Belgrade. @nytimes @business pic.twitter.com/o0HIYLkZWV