Transport gasa zapeo na Drini

SARAJEVO - Federacija BiH neće ostati bez gasa jer se sve obaveze prema distributeru izmiruju na vrijeme, tvrde u kompaniji "BH gas", a povodom tvrdnji iz "Gas prometa" da bi se to moglo desiti već početkom narednog mjeseca jer nije potpisan novi ugovor.

Nermin Džindić, ministar energetike i rudarstva Federacije BiH, tim povodom danas je kazao da ugovor prema "Srbijagasu" ističe 30. septembra i da je već spreman drugi.

"Svi aneksi su već dogovoreni. Postoji jedino problem sa tačkom gdje će se preuzimati transport u BiH, s obzirom na to da 'Srbijagas' predlaže da tačka bude na sredini Drine. To za nas nije prihvatljivo, jer bi za tako nešto trebalo da dodatno edukujemo ronioce i obezbijedimo čamce. Stoga mislimo da je najbolje da tačka preuzimanja ostane u Zvorniku, kao i do sada", kazao je Džindić.

Jasmin Salkić, generalni direktor "BH gasa", kazao je kako su od predstavnika "Srbijagasa" dobili obećanje da neće obustaviti distribuciju gasa u FBiH.

"Građani Sarajeva neće ostati bez gasa jer je ovo preduzeće ispunilo sve svoje obaveze prema 'Gazpromu', kao i prema 'Srbijagasu'", rekao je on.

Međutim, u "Gas prometu", koji transportuju gas od granice BiH i Srbije do Zvornika, a što je ujedno zasad i jedini ulaz gasa u zemlju, kažu kako oni nemaju takve informacije.

Milomir Draganić, direktor ovog preduzeća, objašnjava za "Nezavisne" kako svaki trgovac gasa koji ima nekog svog kupca ugovara transportni kapacitet, a zatim "Gas prometu" plaća tarifu, koju je odredila regulatorna komisija.

Prema njegovim tvrdnjama, niko im se nije obratio za zakup kapaciteta za narednu godinu za potrebe Federacije BiH.

"Nijedan trgovac nije zakupio kapacitet, niti je sa nama napravio ugovor, što znači da nećemo transportovati gas do Federacije BiH bez ugovora. Ko će biti trgovac, nama je sasvim svejedno. Postoje pravila u Zakonu o gasu Republike Srpske koja propisuju ko može biti trgovac. Mi nismo nadležni da ga tumačimo. Što se nas tiče, on može biti iz Kazahstana ili Turske, nama je važno da zakupi kapacitet i da nam plati", kazao nam je on.

Prema njegovim riječima, ugovor za transport gasa ovo preduzeće ima sa dva trgovca, a to su "Gas-Res" iz Banjaluke sa kojima je produžen ugovor za narednu godinu i spomenuti "Srbijagas" sa kojima taj ugovor još nije potpisan.

Novonastalu situaciju bi možda najbolje mogli da razjasne u preduzeću iz Srbije, ali se na naše pozive juče niko nije javljao, a ni na naša pitanja upućena elektronskom poštom niko nije odgovorio.

