Trgovci u RS korak bliže neradnim nedjeljama

BANJALUKA - Promjenu stava Saveza opština i gradova RS o uvođenju neradne nedjelje za zaposlene u trgovini i pojedinim uslužnim djelatnostima do kraja ovog mjeseca zatražiće Sindikat trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS.

Kako je za "Nezavisne" rekao Goran Savanović, predsjednik tog sindikata, promjenu stava traže od Saveza jer oni, između ostalog, odlučuju o neradnim danima u RS, te su optimisti i očekuju pozitivan stav.

Dodaje da će određene zahtjeve uputiti i udruženjima potrošača te nadležnim ministarstvima prvenstveno za neradne nedjelje u trgovini, ali i dijelu uslužnih djelatnosti poput frizera i drugih usluga koje ne moraju raditi nedjeljom.

"Zakon o trgovini je rekao da odluku o radu praznicima i neradnim danima donose načelnici opština i gradonačelnici. Imali smo pojedinačna obraćanja ka njima, međutim nije bilo efekta, te ovo mora biti sinhronizovana akcija prema organizaciji koja ih okuplja", pojasnio je Savanović. Kaže da već duži period vode razgovore kako bi nedjelja bila neradna ili da se ograniči broj radnih nedjelja u toku mjeseca, odnosno godine.

"Zalažemo se za potpunu zabranu rada, ali ako se ne može riješiti potpuna zabrana nedjeljom ili je potreban određeni prelazni period kako bi se do tog i došlo, onda tražimo da to bude maksimalno jedna nedjelja radna u toku jednog mjeseca, ali da radnik bude daleko više za nju plaćen", rekao je Savanović.

Odbacio je stavove trgovaca da bi imali time dodatne troškove, da bi došlo do otpuštanja radnika i smanjenja plata te da je to čista demagogija.

"Pa uđite u trgovine i vidjećete da svagdje fali radnika, nema više radnika na svakom ćošku. Teško ide, velik je otpor poslodavca koji ne žele da se to desi zbog zarada, ali mi tu priču guramo i izguraćemo je, pitanje je samo vremena kada će se to desiti", rekao je Savanović.

Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova RS i gradonačelnik Istočnog Novog Sarajevo, rekao je da će sigurno na sjednici Predsjedništva razgovarati o mišljenju pomenutog sindikata te je istakao da je njegovo mišljenje da tu inicijativu treba podržati i izaći joj u susret.

"Lično ću zastupati stav da treba da omogućimo da nedjelja bude neradni dan za sektor trgovine i ugostiteljstva, da radnicima iz tog sektora koji su među najniže plaćenim u privredi treba na taj način izaći u susret i omogućiti im to", kaže Ćosić.

Kaže da je moguće naći određeno rješenje s trgovcima kako ne bi bili oštećeni.

"Moje mišljenje je da se zaista, u namanju ruku, može urediti neko četvorosatno radno vrijeme u te dane", smatra Ćosić.

Dragana Šobot, sekretarka Udruženja trgovine, turizma i ugostiteljstva pri Privrednoj komori RS, rekla je da je stav trgovaca, na koje se najviše i odnosi ta mjera, da bi trebalo napraviti analizu šta bi to značilo za trgovce.

"Da li bi to donijelo troškove, da li bi došlo do otpuštanja radnika, da li bi došlo do smanjenja plata? Stav je da treba pripremiti dobru analizu s aspekta očuvanja radnih mjesta i eventualnog korigovanja plata radnika", rekla je Šobotova. Istakla je da je cilj da ostane isti broj zaposlenih i da se plate ne koriguju na niže.