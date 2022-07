Trivić: Od rasta minimalca imaće korist samo budžetski radnici

BANJALUKA - Plate moraju rasti u skladu sa tržištem. Svako forsiranje političkim i administrativnim putem nas dovodi u tešku situaciju.

Ovo je poručeno na vanrednoj press konferenciji Unije udruženja poslodavaca uoči sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske.

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske, rekao je da najniža plata u Srpskoj nije 650 KM, već se onda uvećava za minuli rad, troškove prevoza i sve ostalo i ona je oko 900 KM.

Kazao je da sindikat nije izašao sa prijedlogom iznosa za najnižu platu i da poslodavci ne znaju koji su to konkretni zahtjevi osim povećanja minimalca.

"Neprijatno mi je što smo ovu konferenciju morali sazvati, ali prozivanja da poslodavci imaju pare, a neće da povećaju plate nas je natjeralo na ovo. Ovo je prevashodno politički pritisak od strane sindikata da se oni bore za radnička prava, a suština je da se povećanjem plate povećavaju budžetski prihodi i od toga samo imaju koristi radnici u javnom sektoru", rekao je Trivić i dodao da je jedino Republika Srpska za šest mjeseci dva puta podizala minimalnu platu, a sada želi i treći put.

"Dva povećanja u zadnjih šest mjeseci nas dovodi u situaciji da nemamo normalno poslovanje. Sve izvozne kompanije imaju planirane poslove na osnovu neplanirane plate, a već imamo informacije da neke strane kompanije idu odavde zbog ovakve situacije. Plate u javnom sektoru od početka godine porasle su do 20 odsto, ali rasle su djelimično i u realnom", istakao je Trivić i dodao da postoje dvije vrste kompanije kod nas, one koje dižu sve plate, i one koje dižu samo najniže, što direktno utiče na radnike u tim firmama.

"Svi vodovodi, komunalci i saobraćajna preduzeća se dovode u finansijske probleme. Plate moraju rasti u skladu sa tržištem. Svako forsiranje političkim i administrativnim putem nas dovodi u tešku situaciju. Evo neka odrede da plate budu 3.000 KM, ali neka snose posljedice za tu odluku. Neka oni plaćaju sve što ide uz to", rekao je Trivić.

Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Srpske kazao je da je Unija uradila analizu u prethodna dva dana kako se izračunava najniža plata u regionu i kod nas.

"Praksa u svijetu je da učešće najniže plate ne bude više od 50 odsto učešća u prosječnoj plati, a mi smo na 58 odsto. Jedino Crna Gora ima veću, ali oni su napravili izmjene poreza na dohodak, i oni su iz ovog sistema izbacili zdravstveno osiguranje" rekao je Aćić.

Naveo je da je osnovna teza poslodavaca da je ovo potencijalno povećanje koje se desilo na 650 KM najbliže populizmu i da nije cilj rast plate već rast budžetskih prihoda .

"A kod nas je to 280 miliona KM, sve ono što smo mi stvorili ide ka onima koji to ne stvaraju već primaju platu iz budžeta. Radnici u privredi nisu bili uključeni u podršku koji je dala država. U ovom trenutku imamo najveće učešće najniže plate u prosječnoj plati a najmanji GBT i iznosi 5.207 dolara po glavi stanovnika", istakao je Aćić i naveo da će rast najniže plate vratiti sivu zonu kod nas te da je za očekivati da jedan određeni dio radnika ući u ovu zonu.