Trivić: Podsticaji Vlade RS pomogli da se ne otpuštaju radnici

BANJALUKA - Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić izjavio je da su podsticaji i pomoć Vlade Srpske, naročito u prvom periodu krize izazvane virusom korona, bili značajni zato što je pomogla poslodavcima da ne otpuste radnike.

"Uprkos svim problemima, mi smo ovu krizu 'izgurali' bez nekih velikih posljedica. Posljedice otpuštanja bile bi teške i za radnike i za poslodavce, ali je evidentno da ta radna mjesta nisu ugašena", rekao je Trivić sinoć za Alternativnu televiziju.

On je izrazio očekivanje da se u idućoj godini, kada se situacija sa koronom malo smiri, pojave novi investitori u Republici Srpskoj.

Trivić je naveo da poslije svih problema, Srpska ima 2.500 manje zaposlenih nego prije krize izazvane virusom korona, a raste i ukupan iznos plata, dok je u Federaciji BiH došlo do otpuštanja 30.000 do 40.000 radnika, pa je na posao vraćeno 20.000.

Trivić je istakao da Republika Srpska, zahvaljujući mjerama i saradnji sa Vladom, ima dobro socijalno stanje u smislu da su radnici i poslodavci na jednoj strani, da imaju razumijevanje jedni za druge.

To je i najveći efekat svih ovih mjera, dodao je on, bez obzira što je to bilo finansijski teško za Vladu.

Trivić je istakao da se izbjeglo ono najopasnije i najteže što je kriza sa virusom korona mogla proizvesti, ali da se i dalje funkcioniše pod otežanom situacijom.

"Veoma je čudno što je situacija kod nas bolja nego u svijetu", konstatovao je on.

Prema njegovim riječima, sektor ugostiteljstva i turizma, ali ne cjelokupan, kao i putnički saobraćaj djelimično, značajnije su ugroženi od ostalih grana privrede.

"Dobro je da za sada nemamo prevelike efekte prelivanja krize iz Evrope na nas", rekao je Trivić i dodao da Srpska ima najviše malih i srednjih preduzeća koja su fleksibilna.

On je istakao da je situacija trenutno takva da se efekti krize mogu izdržati, da je veoma važno da nije izgubljena nijedna veća industrijska firma, ali je ukazao kako je bilo zatvaranja nekih manjih zanatskih radnji.

"Dobar dio industrije se vraća u normalne tokove i ne treba očekivati da dođe do nekog velikog udara. Situacija je značajno bolja nego što se očekivalo", rekao je Trivić i dodao da se može reći da su i cijene stabilne.

On je ukazao na potrebu da se što prije ljudi vrate normalnom životu, a da ovo vrijeme treba iskoristiti za stvaranje ambijenta za otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje standarda građana da poslije svega ne bi opet došlo do odlaska stanovništva.