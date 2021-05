Trivić za "Nezavisne": Radničke plate moraju rasti

Iako pandemija koja je zadesila cijeli svijet traje više od godinu, poslodavci u RS, po prometu koji su ostvarili u tri mjeseca ove godine, imaju razloga za optimizam jer imaju sve više posla, rekao je u intervjuu za "Nezavisne novine" Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.

Dodao je da treba iskoristiti tu situaciju i pokušati obezbijediti veće cijene na međunarodnom tržištu da bi se obezbijedio dalji rast plata.

NN: Prihodi u budžetu rastu. Čemu to možemo zahvaliti i kako taj novac vratiti radniku?

TRIVIĆ: Ono što smo mi procjenjivali već nekoliko godina da će plate rasti i evidentirano je da su plate zadnjih par godina i porasle, za pet do sedam odsto.

Nismo imali značajan gubitak radnih mjesta u pandemiji i sigurno je da su rast plata i novootvorena radna mjesta izvor povećanih prihoda za budžet.

Ono što smo mi uvijek zagovarali je da dio tih prihoda, koji se dobije od povećanja poreza i doprinosa, bude vraćen kroz rasterećenje opterećenja rada. Mi imamo realnu osnove da tražimo da ono obećanje koje smo ranije dobili od Vlade RS, da bude pokrenut sa mrtve tačke i da se taj dio povećanih prihoda prelije u plate radnika u privredi.

NN: Pandemija još uvijek traje, međutim u ekonomiji je očigledno da je završeno. Da li je to tačno?

TRIVIĆ: Svi prihodi koje ima Vlada RS a i sam promet koji poslodavci imaju u prva tri mjeseca ove godine za poslovnu zajednicu su iznenađenje, budući da znamo da pandemija u svijetu još traje. Svi naši izvoznici su povećali izvoz. Imamo pokrivenost uvoza izvozom od 77 odsto, što nije nikada bilo i svi poslodavci govore da dobijaju narudžbe iz inostranstva, pa prema tome, iako virus korona zdravstveno još nije gotov, kod nas je proizveo pozitivne efekte.

Zbog problema u transportu robe iz Kine i povećanje cijene radne snage u Evropi sve više posla dolazi u RS, tako da naše firme postaju sve konkurentnije i konkurentnije. Naravno, da sada treba iskoristiti tu situaciju i pokušati obezbijediti veće cijene na međunarodnom tržištu da bi se obezbijedio dalji rast plata.

NN: Vlada RS najavljuje podizanje neoprezivog dijela plata na 1.000 KM. Koliko je to dobro rješenje ili poslodavci imaju neko drugo rješenje?

TRIVIĆ: Postoje dva rješenja i jedno i drugo se svodi na to da treba smanjiti oporezivanje rada i naći načine da taj novac koji bi Vlada RS usmjerila prema poslodavcima završi u džepovima radnika. Da li će to biti smanjenje ukupnog iznosa doprinosa, pa da se kroz smanjenje poreza i doprinosa dođe do povećanje plate ili će doći do povećanje neoporezivog dijela plate, sasvim je svejedno ali je bitno da se obezbjede slobodna sredstva koja bi usmjerila prema radnicima. Prema tome, stvar je dogovora s Vladom RS i to je više tehničko pitanje kako do toga doći. Ali, osnovni cilj je smanjiti doprinose na rad.

NN: Ranije ste dogovarali sa Vladom RS da se nivo oprezivanja vrati na 2008. godinu. Dokle se stiglo?

TRIVIĆ: Mi smo u prethodnom periodu već dobili neka mala umanjena, međutim do onog pravog umanjenja po nas još nije došlo. Budući da sad imaju povećani budžetski prihodi, pa da na stavci poteza i doprinosa pokušamo odgovoriti da smanjenje poreza i doprinosa eventualno sa te stavke pređe na povećanje plata radnika, obzirom da poslodavci procjenjuju da treba obezbjediti da plate porastu. Imamo obećanje od Vlade RS da ćemo u skorijoj budućnosti razgovarati o takvim mogućnostima.

NN: Poslodavci su ranije često kritikovali obrazovanje, da se ne školuje kadar koji je potreban privredi. Koliko ste zadovoljni uvođenjem novih zanimanja u srednjim školma, hoće li se na taj način zadovoljiti potrebe na trzištu rada?

TRIVIĆ: Već dvije godine intenzivno radimo sa Ministarstvom prosvjete i kulture RS i nova zanimanja su plod naših razgovora. Mi smo promjenili standarde zanimanja, za sva ona zanimanja koja se tiču privrede i u tom normativnom dijelu mogu reći da idemo u pravom smjeru. Ono što mi forsiramo kao ideju i prioritet je opremanje svih srednjih škola sa odgovarajućom opermom i obuku kadra u srednjem obrazovanju u saradnji sa privredom. Mislim da nam je to prvi i sljedeći najvažniji projekat da bi se obezbjedila kvalitetna radna snaga. Dokaz da nam je radna snaga najvažnija je to kad strani investitori dođu u RS, prvo što pitaju, da li imamo potreban kadar, kakve su škole, fakulteti, pa tek onda pitaju za poresku politiku.

NN: Unazad nekoliko godina primjetno je da radna snaga iz RS odlazila u potrazi za boljim uslovima. Kakva je sada situacija?

TRIVIĆ: Odlazak ili nedostatak određenih radnika se zaustavio krajem 2019. godine, s tim da smo i prošle godine imali virus koronu pa smo imali povećanje slobodnih radnika ali evidentno je da kako rastu sezonski poslovi u Hrvatskoj i drugim turističkim destinacijama da je primjetan odlazak ljudi iz tog sekotra.

Što se tiče ostalih sekotra za sada ne primjećujemo da imamo manjak radnika ali cilj je povećati plate i stvoriti uslove da i oni koji su otišli da se vrate.