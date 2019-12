Trninić: Plan restrukturiranja ŽRS ne znači stečaj

BANJALUKA - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je danas Srni da je Vlada usvojila Plan finansijskog i operativnog restrukturiranja "Željeznica Republike Srpske" čiji je cilj da ovo javno preduzeće stekne uslove za uspješno poslovanje.

Trninić je istakao da je usvajanje Plana finansijskog i operativnog restrukturiranja bilo neophodno da bi ga uputili sudu koji će pokrenuti dalji postupak restrukturiranja na osnovu Zakona o stečaju.

On je istakao da to ne znači da će biti pokrenut stečajni postupak u "Željeznicama".

"Na osnovu Zakona o privrednim društvima postoje procedure koje nam ne omogućavaju da izvršavamo plan onako kako smo predvidjeli. To nam omogućava Zakon o stečaju i opredijelili smo se da proces restrukturiranja nastavimo na osnovu tog zakona kako bismo ga doveli do kraja. Nije to nepoznat postupak i ne znači stečaj, a možda se zbog naziva zakona unosi zabuna. Imamo primjer banjalučkog 'Kosmosa' koji je po Zakonu o stečaju izvršio restrukturiranje i sada uspješno posluje", pojasnio je Trninić.

On je podsjetio da je 1. marta 2017. godine počeo proces restrukturiranja "Željeznica" i da se on odvija u tri pravca - finansijsko, organizaciono i vlasničko restrukturiranje.

"Ta tri segmenta reorganizacije 'Željeznica' se prepliću i nisu odvojeni procesi. Od početka procesa restrukturiranja smanjili smo broj zaposlenih za više od 850, izmirili sve zaostale obaveze prema radnicima i penzionisali određeni broj zaposlenih", kaže Trninić.

Vlada je dala zadatak Pravobranilaštvu Republike Srpske da u njeno ime učestvuje u postupku restrukturiranja koji će voditi Okružni privredni sud u Doboju.

Proces restrukturiranja "Željeznica" odvija se uz podršku Vlade Srpske i Svjetske banke.

Organizaciono restrukturiranje obuhvata smanjenje broja zaposlenih, razdvajanje poslova infrastrukture i operacija na dvije upravljački i računovodstveno odvojene organizacione cjeline, te formiranje profitnih centara od pojedinih organizacionih dijelova preduzeća.

Finansijsko restrukturiranje podrazumijeva izmirenje obaveza prema Poreskoj upravi za poreze i doprinose, radnicima za naknade za prevoz, topli obrok i regres od 2011. do 2016. godine, konverziju duga prema Vladi u kapital, te finansiranje informatizacije "Željeznica".

Vlasničko restrukturiranje podrazumijeva da Vlada pretvaranjem svojih potraživanja i otkupom akcija od malih akcionara bude vlasnik "Željeznica".

Plan finansijskog i operativnog restrukturiranja "Željeznica Republike Srpske" prethodno su prihvatili Uprava i Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća, te konsultant koji je angažovan za ovaj posao.

Cilj finansijskog i operativnog restrukturiranja je zaključenje sporazuma između povjerilaca i dužnika o načinu namirenja potraživanja radi poboljšanja likvidnosti dužnika.

U postupku restrukturiranja "Željeznica" svim povjeriocima obezbjeđuje se jednak tretman i ravnopravan položaj u okviru odgovarajućeg isplatnog reda, te najpovoljnije namirenje povjerilaca.

Postupak restrukturiranja ovog predzeća sprovodi se tako da se omogući najveći mogući stepen namirenja povjerilaca u što kraćem vremenu i sa što manje troškova.