Trninić: Velika finansijska korist od preuzimanja kontrole letova

​BANJALUKA - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je danas Srni da će BiH potpunim preuzimanjem kontrole vazdušnog saobraćaja iznad BiH omogućiti puni nadzor nad vlastitom teritorijom i značajan rast prihoda.

Trninić je istakao da se BiH, odnosno Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi /BHANSA/ već duže pripremaju za preuzimanje kontrole letova u vazdušnom prostoru BiH, te da će večeras potpuno preuzeti kontrolu neba iznad BiH.

On je podsjetio da su do sada centri u Banjaluci i Sarajevu obavljali kontrolu letova do 10.000 metara visine, a sada će to činiti i iznad te granice.

"To je veoma značajno i omogućiće BiH potpuni nadzor nad svojom teritorijom i značajne dodatne prihode, jer će dosadašnji biti uvećani za više od 20 odsto. Razvijamo dva centra za kontrolu - jedan u Banjaluci za kontrolu letova do 10.000 metara i u Sarajevu za kontrolu letova iznad 10.000 metara visine", pojasnio je Trninić.

On je obim posla koji preuzima domaća kontrola leta ilustrovao podatkom da je u 2017. godini iznad BiH evidentirano oko 356.000 letova, od čega je oko 40.000 bilo ispod, a ostatak iznad 10.000 metara visine.

Do sada su kontrolu neba iznad BiH, podsjetio je Trninić, obavljale službe iz Hrvatske i Srbije koje su na tome ubirale milione KM.

"Prihodi BHANSA su 2015. godine iznosili oko 36 miliona KM, a za 2020. su projektovani na više od 72 miliona KM. To govori koliki je značaj preuzimanja kontrole leta", kaže Trninić.

Prema njegovim riječima, preuzimanje kontrole leta će omogućiti dalji razvoj u ovoj oblasti, čime će BiH u ovoj oblasti postati potpuno samostalna.

"Idemo u pravcu da u BiH počne i školovanje stručnog kadra za kontrolu leta. Do sada je to uglavnom obavljano u Srbiji, a nešto manje u drugim evropskim zemljama. Uglavnom ima dovoljno kadra, završava se još jedan ciklus obuke i to će u ovom trenutku biti dovoljno. Razvijamo centar za obuku u Mostaru tako da će BiH preuzeti obuku i kadar neće biti problem", naglasio je Trninić.

BHANSA večeras iza ponoći preuzima kontrolu saobraćaja u cijelom vazdušnom prostoru BiH, čime će otvoriti novo poglavlje u civilnom vazduhoplovstvu zemlje.