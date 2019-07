Trninić o stavu sindikata "Željeznica Srpske": Na ucjene ne pristajemo

​PRIJEDOR - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić kaže da mu nije najjasniji stav sindikata "Željeznica Srpske" da će podnijeti prijave protiv odgovornih za nesavjesno poslovanje i višemilionsku štetu kada je riječ o isplati toplog obroka i regresa, ali smatra da ako neko ima saznanja o krivičnim djelima i zloupotrebama, treba da podnosi krivične prijave, na čelu sa njim.

On je istakao da je pravo svakoga, pa i sindikata da protestuju, da traže neke druge zahtjeve, ali da on kao ministar, pa ni Vlada ne pristaju na ucjene.

"Sa ljudima koji daju izjave tipa - preduzećemo protizakonite mjere, blokiraćemo Republiku Srpsku ili dignućemo ustanak - ne razgovaram. Sa mnom mogu razgovarati ljudi koji su spremni da razgovaraju da dođemo do rješenja. Na pritiske ne odgovaramo", rekao je Trninić novinarima u Prijedoru.

On je naglasio da Uprava ima potpunu podršku u sprovođenju dogovorenog, te najavio da će se sutra sastati sa predstavnicima novog Nadzornog odbora "Željeznica" da daju podršku upravi i da se više uključe u proce restrukturisanja.

Trninić je podsjetio da je preduzeće "Željeznice Republike Srpske" u procesu restrukturisanja koji ide jako dobro, po ocjeni Svjetske banke i Evropske komisije čak iznenađujuće dobro.

On je naveo da su poslije dugog vremena "Željeznice" ispunile plan za prošlu godinu, a da se poslije dužeg vremena u ovoj godini prebacuje i plan proizvodnje i finansijski planovi.

"Smanjili smo broj zaposlenih za blizu 700, što je malo veća dinamika od one koju smo planirali, a da nismo ugrozili ni proces proizvodnje ni bezbjednost u saobraćaju. Da li to nekima ne štima ili ne znam šta, ali evo dešavaju se neki procesi ili se pokušavaju da bi se to omelo, ali na ovaj način, zahvaljujućči ovim rezultatima, prvi put poslije izvesnog vremena stekli su se uslovi da razgovaramo o povećanju zarada zaposlenih na `Željeznicama`", rekao je Trninić.

On je naveo da ti pokazatelji govore i da su ljudi koji su ostali u "Željeznicama" postigli rezultate koji im daju za pravo da se pojavljuju i sa zahtjevom za povećanje zarada.

"Bio sam prisutan dogovorima gdje su predstavnici Uprave i predstavnici pojedinim sindikata bili za upravo ovakav način, kako je to Uprava sada uradila. Zato me iznenađuje način na koji pojedini ljudi, koji su bili prisutni tom sastanku i trebalo bi da su odgovorni prema svojim obavezama, sada izlaze sa nekim drugih zahtjevima", rekao je Trninić.

Predstavnici šest od osam sindikalnih organizacija koje djeluju pri "Željeznicama Republike Srpske" podnijeće iduće sedmice prijave protiv odgovornih lica za nesavjesno poslovanje i nanesenu višemilionsku štetu kada je riječ o isplati toplog obroka i regresa radnicima, jedan je od zaključaka jučerašnjeg tematskog sastanka sindikata.

Na sastanku je zatraženo prolongiranje roka do kojeg Upravi treba dostaviti primjedbe na prijedloge pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te o nagrađivanju radnika.

Sindikati su za petak, 12. jula, najavili sastanak sa predstavnicima Konfederacije sindikata Republike Srpske u vezi sa izborom oblika sidnikalnog djelovanja, s ciljem povećanja plata radnicima u "Željeznicama".

Iz Uprave "Željeznica Republike Srpske" rečeno je da će sindikalnim organizacijama odgovoriti nakon prijema njihovih zahtjeva, kada budu bili upoznati o sadržaju.

Predstavnici šest od ukupno osam sindikalnih organizacija koje djeluju pri "Željeznicama Republike Srpske" održali su 7. juna polučasovni štrajk upozorenja sa kojeg su poručili da žele povećanje plata do 12 odsto u naredna tri mjeseca ili će, u suprotnom, pristupiti sindikalnim metodama borbe za ostvarivanje svojih radnih prava.