Tropic otvorio treću poslovnu jedinicu u Bijeljini

U okviru Bijeljina City Mall-a, na adresi Sremska 10, juče u 10 časova domaći trgovački lanac Tropic otvorio je novi market koji se prostire na 1.150 kvadratnih metara i raspolaže asortimanom od 15.000 artikala. U novom Tropic marketu zaposlena su 63 radnika.

Već prepoznatljiv po novom konceptu maloprodajnog objekta, Tropic je i u novootvorenom marketu predstavio svoju raznoliku ponudu sa posebnim naglaskom na svježe odjele gotovih jela, pekarskih i poslastičarskih proizvoda, odjele voća i povrća, mesa i ribe.

„Otvaranjem novog marketa u Bijeljini donijeli smo i nekoliko noviteta kada je u pitanju program prehrane. Osim dobro poznatih samouslužnih vitrine sa gotovim jelima, salatama, supama i čorbama, danas smo predstavili još jednu samouslužnu vitrinu sa sjeckanim svježim voćem, žitaricama i mliječnim proizvodima, koja će mnogim kupcima biti idealan izbor za zdrav i balansiran doručak. Osim toga, proširili smo ponudu na svježim odjelima i predstavili nove proizvode iz naše razvojne kuhinje, kako u segmentu slanog, tako i slatkog programa,” navela je Aleksandra Marković, portparol trgovačkog lanca Tropic.

Na dan otvaranja, svaki 100. kupac obavio je besplatnu kupovinu, a za kupovine preko 20 KM i 50 KM Tropic je kupcima dijelio poklone i bonove sa popustom za narednu kupovinu. Nisu izostale ni promocije i degustacije proizvoda dobavljača i Tropic robne marke Volim, a ljubazni zaposleni i domaćinska atmosfera upotpunili su današanje otvaranje.

Radno vrijeme novootvorenog marketa je od ponedjeljka do subote od 7 do 21 čas te nedjeljom od 9 do 17 časova.