Tržište u Azerbejdžanu zaustavilo gradnju u Doboju

DOBOJ - Spektakularno najavljena u predizbornoj kampanji 2014. godine, izgradnja fabrike za preradu voća i povrća "Benkons Bosna" mogla bi da doživi potpuni fijasko jer su investitori iz Azerbejdžana od lokalne vlasti zatražili produženje roka za realizaciju projekta za još dvije godine.

Kamen temeljac su 26. juna 2014. godine, između ostalih, položili Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH, i Obren Petrović, gradonačelnik Doboja, a tada je najavljeno da će za tri godine fabrika biti u pogonu.

Međutim, četiri godine kasnije odbornicima Skupštine grada je dostavljena Informacija o statusu izgradnje fabrike u Ševarlijama u kojoj investitor traži prolongiranje rokova i navodi krizu na tržištu nafte u Azerbejdžanu kao razlog kašnjenja.

"Mi socijalisti to vidimo kao politiku 'hljeba i igara'. Oni su to obećali pred prošle izbore da se narod oduševi, biće 300 radnih mjesta, svi srećni i zadovoljni... Došli su novi izbori, ponovo ništa nema, nego su nam rekli da je to posljedica lošeg stanja privrede Azerbejdžana, loše cijene nafte, akutne prehlade pingvina na Antarktiku i tako dalje. To, jednostavno, nama normalnim ljudima i inteligentnim ne može biti odgovor. Odgovor je da je to samo mazanje očiju javnosti", smatra Vedran Gligorić, odbornik SP-a.

U SNSD-u smatraju da poremećaj na tržištu nafte u Azerbejdžanu nije valjan razlog da se prolongiraju rokovi.

"Mislim da je taj projekat dobar, da 300 radnih mjesta treba da bude svima nama cilj da se otvori, međutim, očito da je tu negdje nešto zastalo i treba to razriješiti da bi ta fabrika počela da radi, ili da se nađe neko novi, jer ipak je data ogromna imovina na upravljanje nekoj privatnoj firmi iz Azerbejdžana, koja bi sigurno morala da da malo ozbiljnije informacije o stanju", navodi Vojislav Rađa, odbornik SNSD-a.

U Gradskoj upravi navode da nisu imali alternativu nego da izađu u susret investitoru i daju mu dodatno vrijeme jer bi raskid ugovora doveo u nepovoljan položaj i njih i investitora. Svoje obaveze grad je ispunio, obezbijedio je deset hektara zemljišta i sve potrebne priključke, ali se investitor suočio s problemima na koje lokalna zajednica nije mogla da utiče.

"Firma 'Benkons' tražila je od institucija BiH da prolongira plaćanje PDV-a na uvoz mašina do početka rada, međutim tada je u zakonskim propisima bilo zabranjeno da se prolongira plaćanje PDV-a i oni su ušli u finansijske probleme, nisu imali novca da isplate sve. A sada imam informaciju da je izmijenjen zakon, da se može na postrojenja koja su za proizvodnju prolongirati PDV do početka radova", kazao je Nebojša Marić, zamjenik gradonačelnika Doboja.

U avgustu bi trebalo da se nastave aktivnosti u vezi s izgradnjom fabrike vrijedne 14 miliona KM, poručuju iz GU Doboj, u kojoj su uvjereni da projekat neće propasti i da će oprema uskoro stići u Ševarlije.

"Mi smo zato donijeli odluku na Skupštini da im produžimo rok korištenja zemljišta i prostora. Ne mogu vjerovati da će ljudi stati kada je dosta toga uloženo", rekao je Obren Petrović, gradonačelnik Doboja.