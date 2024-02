Turistička ponuda Istočnog Sarajeva na sajmu u Beogradu

PALE - Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo učestvovaće na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, od 22. do 25. februara na zasebnom štandu, na kojem će zajedno sa partnerima predstaviti bogatu turističku ponudu ovog grada.

Direktor Turističke organizacija grada Istočno Sarajevo Igor Ikonić rekao je Srni da tradicionalno učestvuju na ovom prestižnom međunarodnom sajmu i da očekuje da će kao i svake godine ostvariti značajne kontakte, te uspostaviti izuzetno produktivnu poslovnu saradnju sa različitim turističkim agencijama, trevel blogerima i medijskim kućama.

On je naveo da će Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo na ovom sajmu objediniti predstavljanje zimske i ljetne turističke sezone, a zajedno sa partnerima predstaviće turističke atrakcije kroz marketinške novitete i različite štampane i multimedijalne promotivne materijale.

"Nedavno smo bogatim programom obilježili 40 godina od održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, i u skladu s tim na štandu će biti i čuvena maskota Vučko, kako bi se evocirale uspomene na jedan od najznačajnijih sportskih događaja na ovim prostorima", istakao je Ikonić.

Prema njegovim riječima, pored turističke organizacije svoje materijale će na info-pultovima predstaviti Olimpijski centar "Jahorina", udruženje hotelijera "Jahorina" koje će prezentovati različite smještajne kapacitete, a posjetioci će imati priliku da probaju "Jahorinski čaj", pića iz "Paljanske destilerije", te da se upoznaju sa bogatom gastro i ugostiteljskom ponudom restorana "Garden" i "Toplik".

Međunarodni sajam turizma i Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeka-oprema biće održani od 22. do 25. februara na Beogradskom sajmu, pod sloganom "Avantura počinje ovde".

Radno vrijeme 45. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu je od četvrtka 22. do subote 24. februara od 10.00 do 19.00 časova i u nedjelju, 25. februara od 10.00 do 18.00 časova.

