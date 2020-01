Turistički video Srpske 15 dana na ekranima širom Madrida

​BANJALUKA - Video Turističke organizacija Republike Srpske "Ništa puno ali puno više" (Nothing much but much more) osvojio je gran-pri za najbolji turistički film u okviru Internacionalnog sajma turizma "Fitur 2020" u Madridu.

Ova nagrada donosi 15 dana prikazivanja filma na ekranima koji su postavljeni kroz cijeli Madrid i direktno učešće na takmičenju za najbolji svjetski turistički film koje se održava svake godine u Beču, saopšteno je iz Turističke organizacije Republike Srpske.

Međunarodni žiri kojeg čine stručnjaci iz oblasti žurnalistike, marketinga, turizma i oglašavanja ocjenjivao je internacionalne turističke filmove u pet kategorija i to najbolji film u promociji zemlje, regije, grada, turističkog proizvoda i turističke usluge.

U okviru takmičenja dodijeljeno je pet nagrada za svaku kategoriju i gran pri nagrada za najbolji turistički film.

"Turistička organizacija Srpske je film prijavila u kategoriji za najbolji regionalni turistički film, u kojoj je i prošao u finale takmičenja, ali je žiri odlučio da nam dodijeli glavnu gran-pri nagradu za najbolji turistički film u svim kategorijama", ističe se u saopštenju.

Turistička organizacija Srpske u okviru svojih redovnih aktivnosti i ciljeva razvoja i unapređenja turističke ponude, a prema programu o radu za 2020. godinu, učestvuje prvi put na Internacionalnom sajmu turizma "Fitur 2020" u Madridu, koji se održava od 22. do 26. januara.