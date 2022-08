Turistički vozić sve puniji

TUZLA - Turistički vozić prava je atrakcija ovog ljeta u Tuzli nakon dvogodišnje pauze.

Svi posjetitelji imaju priliku provozati se kroz grad i vidjeti najzanimljivije lokacije za samo dvije marke. Turistički vozić se sastoji od lokomotive i dva priključna vozila kapaciteta do 36 sjedećih mjesta. Tokom vožnje, putnici imaju priliku upoznati se sa znamenitostima Tuzle kroz audio-pojašnjenja.

Neke od lokacija koja obiđu tokom vožnje su Panonska jezera, Arheološki park - neolitsko sojeničko naselje, Geološki muzej, Aleja mladosti, spomen-obilježja na Slanoj banji, Atelje "Ismet Mujezinović", Turalibegova džamija i turbe, spomenici Ismetu Mujezinoviću i Meši Selimoviću, Pravoslavna crkva i vladičin dvor, Spomenik prvom bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću, Spomenik kapija, te niz drugih objekata, spomenika, ustanova itd.

"Prepoznajući i to da je sve veći broj turista i atrakcija širom grada za koje su ljudi zainteresirani, došlo se na ideju da se omogući ovakav vid obilaska grada turističkim vozićem, što je naišlo na sjajan odziv i veliki interes je bio od početka", kaže Amra Jaganjac iz Turističke zajednice grada Tuzla.

Vozić je popularan, kako među djecom, tako i među odraslim.

Kakva zaista atmosfera vlada tokom vožnje, najbolje zna Dalibor Kovačević, vozač vozića.

"Ljudi to vole, velike su navale, što djece, što odraslih. Krećemo svaki sat vremena sa Trga slobode. Idemo preko Panonskih jezera, Slane banja, silazimo niz Tenis i Klostersku, idemo kroz park, prolazimo pored Kapije i vraćamo se na trg", kaže Kovačević. On dodaje da je vozić u prometu svaki dan, od 10 do 17 sati, osim ponedjeljkom.

Inače, Tuzla je turistički vozić uvela u turističku ponudu 2013. godine, a njime upravlja JKP "Saobraćaj i komunikacije" Tuzla.