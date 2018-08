Turistima iz Srpske povoljniji uslovi za boravak na Zlatiboru

BANJALUKA - Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković najavio je za septembar potpisivanje protokola sa Turističkom organizacijom Zlatibora čime bi turistima iz Srpske u narednoj sezoni bili obezbijeđeni povoljniji uslovi za boravak u tom turističkom centru Srbije.

"To je plod naše uspješne saradnje i nadam se da će ona biti nastavljena. Želimo da Zlatibor bude `srpska Antalija` jer sa milion noćenja dokazuje da ovaj centar ima sve uslove da bude prestonica turizma. Mi iz Srpske možemo da mnogo da naučimo kako se radi na Zlatiboru i oni nam daju dobar primjer", rekao je Srni Gluhaković koji je prisustvovao obilježavanju 125 godina organizovanog turizma na Zlatiboru.

Prema njegovim riječima, turisti i gosti koji dolaze na Zlatibor mogu da posjete i Andrićgrad u Republici Srpskoj što je veoma važno, ali da postoji problem kada je riječ o prelasku granice.

"Voz sa Mokre Gore ne može da dođe do Višegrada i to je najveći problem. Nadamo se da će mnogi shvatiti da je 20 do 30 hiljada turista koji dnevno boravi na Zlatiboru izazov ne samo za Srpsku već za cijelu BiH i da to treba da bude opomena da bismo brže rješavali to pitanje", naveo je Gluhaković.

On smatra da treba omogućiti brži prelazak granice za one koji žele da posjete ne samo Višegrad nego i Sarajevo, Trebinje, Tjentište, Sutjesku i mnoge druge destinacije.