"Turizam može biti vodeći sektor u BiH"

SARAJEVO - Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Zatler, koji je u Sarajevu učestvovao na konferenciji "Turizam kao prekretnica ekonomskog oporavka", izjavio je novinarima da turizam ima potencijal da promijeni cijelu priču kada je riječ o ekonomiji u BiH.

Po njegovim riječima, učešće turizma trenutačno u BDP-u zemlje je nekih 10 odsto, "a ako pogledamo zemlje susjedstva i njegov potencijal, ovo je brojka koja sigurno može rasti i do 15, čak i 20 odsto". To je, smatra on, svakako jedan od pokazatelja potencijala koji turizam ima.

Naveo je da će tokom konferencije biti predstavljena analiza sektora turizma, te je pozvao domaće vlasti da razmotre i usvoje ovaj dokument kao jednu vrstu obrasca za sve dalje aktivnosti u ovoj oblasti.

Zatler je napomenuo da je EU u proteklih deceniju izdvojila više od 10 miliona evra za sektor turizma.

"Konkretno u posljednjih godinu i po dana pandemije izdvajali smo takođe značajna sredstva, više od 1,5 miliona evra za podršku malim i srednjim preduzećima", kazao je Zatler, te izrazio spremnost da se ova podrška nastavi i intenzivira, pod uslovom da postoji usvojen stateški okvir koji će omogućiti snažnije finansiranje EU.

Ministar inostrane trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac je kazao kako vjeruje da turizam može biti top sektor u BiH.

Dodao je da "imamo elemente i dobru polaznu osnovu da, kroz jasno definisane politike, možemo učiniti ovaj sektor mnogo održivijim i organizovanijim".

"Imamo tradicionalan pristup turizmu i cijenim da značajne aktivnosti moramo usmjeriti na edukaciju naših ljudi", naveo je Košarac.

Dodao je da trebamo prihvatiti "ispruženu ruku međunarodnih organizacija koje su prisutne u BiH i međunarodne zajednice i vidjeti na koji način, na temelju ustavnih ovlaštenja i nadležnosti, razvijati turizam kao održiv sektor i jednu od potencijalno veoma jakih grana koje u BiH mogu da donesu značajno veći priliv sredstav i ekonomskog oporavka zemlje".

Košarac je istaknuo da je pandemija Covid-19 itekako uticala na ovaj sektor, te da je ovaj sektor najviše pogođen u BiH.

"Raduje me predan odnos entitetskih institucija kada je u pitanju pomoć turističkim radnicima. Možda ne dovoljno, ali s aspekta raspoloživih sredstava su bili vidljivi potezi institucija RS-a, Federacije BiH i Distrikta Brčko", naveo je Košarac.

Dodao je da moraju mnogo više zajedno da rade institucije na nivou BiH, RS, Federacije BiH i Distrikta Brčko i ljudi koji su zaposleni u turističkoj privredi.

Najavio je da će u narednim danima, s ambasadorom Zatlerom, ambasadorom SAD-a u BiH Erikom Nelsonom i drugima zagovarati ideju organizacije investicionog foruma za turizam u BiH, na koji bi bili pozvani ljudi iz ovog sektora koji su direktno pogođeni pandemijom Covid -19, "na koji bismo način mogli da ih edukujemo i usmjerimo na ono što međunarodne finansijske organizacije žele da finansiraju, što entitetske institucije žele da finansiraju i zašto je zainteresiran privatni sektor u RS i FBiH".

"Kada je u pitanju strateški pristup izradi određenih dokumenata, želim da afirmišem potpunu koordinaciju aktivnosti sa svim entitetskim tijelima. Želim da zajedno radimo na strateškim dokumentima", zaključio je Košarac.

Ambasador SAD-a u BiH Erik Nelson složio se s tim da turizam može biti top sektor u BiH.

Po njegovim riječima, uticaj pandemije osjetio se širom svijeta, a sektor turizma pretrpio je veliki udar.

Naveo je da se USAID već angažovao i radi s domaćim partnerima u BiH kako bi se popravila situacija u ovom sektoru, kako bi se na odgovarajući način i marketinški plasirale informacije o atraktivnosti ove zemlje i na taj način pomoglo ovom sektoru.

Podsjetio je da USAID već nekoliko godina, u partnerstvu s UNDP-om i Italijanskom vladom promoviše Via Dinaricu, kao veoma atraktivnu turistički destinaciju.

"USAID radi radi zajedno s predstavnicima vlada, kako oba entiteta tako i Brčko Distrikta, kao i sa relevantnim predstavnicima privatnog sektora koji se bave ovom granom, kako bi se osiguralo da su politike koje su donesene usklađene i zadovoljavajuće za sve", naveo je ambasador Nelson.

Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Steliana Nedera je kazala da su brojne mogućnosti kako da sektor turizma postane top sektor.

Navela je da, prije svega, ogromni prirodni potencijali kojima BiH raspolaže ostaju neiskorišteni.

Ministarka okoliša i turizma FBiH Edita Đapo je kazala da je tokom pandemije Covid-19 turizam jedan od sektora koji je najviše pogođen, pogotovo mjerama koje su dovele do zatvaranja granica.

Navela je da je turizam za BiH, pogotovo za FBiH, iznimno važan, te da je Vlada Federacije BiH pomogla u nekoliko segmenata.

"Bankarski sektor je ponudio moratorij za sve subjekte, imao je posebnu liniju za subjekte iz turističko-ugostiteljskog sektora. Vlada Federacije BiH je skupa sa kantonima u prvom momentu pomogla na način da je finansirala doprinose i plate u turističkom sektoru. Kasnije smo, uredbom, sa 30 miliona pomogli sve naše hotele, agencije i turističke vodiče, na način da su svi dobili u zavisnosti od onoga koliko su poreza uplaćivali u 2019. godini", kazala je Đapo.

Po njenim riječima, sada je izuzetno važno da vidimo kuda turizam ide i kako i na koji način da pomognu da dođe do ubrzanog razvoja, odnosno oživljavanja turizma.