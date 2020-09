Turizam procvjetao u banjama i na selu

BANJALUKA - Kriza izazvana virusom korona u Republici Srpskoj najviše je ugrozila gradske hotele, koji bilježe svega 10 odsto posjeta, dok su najmanje posljedica imale banje.

Presjek je ovo stanja i problema u turizmu u RS predstavljenih na okruglom stolu održanom juče u hotelu "Marriott" u Banjaluci.

Brojke u turizmu ove godine su poražavajuće. Pored hotelijera, koji bilježe pad prihoda od oko 90 odsto, slično stanje je i u turističkim agencijama, kod kojih je pad oko 80 odsto. Sa druge strane, u nekim banjama ove godine ima više posjetilaca nego lani.

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, kao načine da se situacija popravi naveo je edukaciju turističkih radnika te podizanje nivoa saradnje između hotelijera, turističkih agencija i organizacija.

"Nastojali smo da na ovaj seminar pozovemo eminentne stručnjake iz oblasti turizma iz okruženja te da nova saznanja i vidove turističkih ponuda predstavimo našim hotelijerima, turističkim udruženjima i organizacijama, kao i svim drugim turističkim radnicima", kazao je on.

Naveo je da danas u turizmu RS radi oko 14.000 radnika te dodao da su opstanku doprinijeli vaučeri, kojih je do sada izdato oko 16.000.

"Pad broja noćenja u RS ove godine u odnosu na prošlu je oko 60 odsto, ali ovo nije pogodilo samo hotelijere, već i prevoznike, i taksiste, koji zbog nedolaska turista imaju manje posla", rekao je Dragan Talić, savjetnik u Ministarstvu trgovine i turizma RS.

Da je kovid-19 pogodio i turističke agencije, potvrđuje i Zoran Preradović, direktor "Unis-tursa", agencije koja je imala pad od 72 odsto u odnosu na lani.

"Mi smo uputili inicijativu Ministarstvu trgovine i turizma RS, kao i Privrednoj komori RS, da se radi edukacija turističkih radnika. Najbolji projekat koji je RS uradila u vrijeme ove pandemije su turistički vaučeri, to je nama agencijama dosta pomoglo", rekao je Preradović.

Najviše novih smještajnih kapaciteta u periodu korone otvoreno je u seoskim sredinama, navela je Nada Jovanović , direktor Turističke organizacije RS, koja je dodala da za tri mjeseca, u martu, aprilu i maju, u RS nije zabilježeno niti jedno noćenje.

"U junu, kada su krenuli vaučeri, julu i avgustu broj domaćih turista je isti kao i prošle godine. Građani su najčešće birali odredišta koja nude prirodu, nacionalne parkove, Jahorinu, Hercegovinu, gdje je Trebinje ostvarilo veliki broj noćenja, te banje, kao što su 'Banja Vrućica', banja 'Kulaši', gdje je ostvaren broj noćenja veći nego prošle godine, banja 'Vilina Vlas', 'Dvorovi', 'Laktaši', 'Mlječanica'", kazala je Jovanovićeva.

Dodala je da je evidentno da su građani ove godine odmor provodili u prirodi, čemu u prilog ide da je veliki broj posjeta evidentiran na rijekama, jezerima i planinama.

"Imamo mnogo veći broj noćenja od onoga što zvanična statistika pokazuje, jer se veliki broj ostvarenih noćenja u seoskim domaćinstvima i etno-selima ne registruje ", rekla je Jovanovićeva.

Istakla je da se nadaju da će zimska sezona biti dobra te da će se popraviti epidemiološka situacija.

"Ono što je pozitivno jeste da smo od marta sprovodili promotivne aktivnosti, a osvojili smo i devet najprestižnijih međunarodnih nagrada za promotivni film 'Nothing much, but much more'", navela je Jovanovićeva, dodajući da je u RS prošle godine registrovano milion noćenja, a ove godine oko 460.000 noćenja.

Dragan Jakić, direktor Turističke organizacije Pale, rekao je da je Jahorina u ljetnom periodu imala dobru posjećenost te da u julu i avgustu nije zabilježen pad u odnosu na prošlu godinu.

"Dobru posjećenost možemo zahvaliti vaučerima, ali i investicijama Vlade RS u Olimpijski centar 'Jahorina' i instalaciju novih sadržaja", kazao je Jakić, dodajući da je najveći broj domaćih turista, ali ima i onih iz regiona.

Potpuni krah u USK

Ovogodišnja turistička sezona na području Unsko-sanskog kantona doživjela je potpuni krah, jer je otkazana većina najavljenih posjeta domaćih i međunarodnih turista.

Ovo je istaknuto na sastanku Turističkog klastera "Una - Sana", koji okuplja turističke i ugostiteljske radnike u ovom kantonu.

Navode kako je dosadašnja finansijska podrška i pomoć od strane vlasti nedovoljna kako bi se sačuvala postojeća radna mjesta.

"Za razliku od, recimo, Sarajevskog kantona, gdje se intervenisalo momentalno, novčanu pomoć za april i maj dobijamo tek sada, a većina nas nije otpuštala radnike te su stvorene ogromne obaveze, jer posla faktički nije ni bilo. Kraj je turističke sezone i postavlja se pitanje šta sa radnicima", kaže Adnan Mekić, predsjednik pomenutog klastera.

Prema procjenama, oko 500 radnika u ugostiteljskom sektoru moglo bi ostati bez zaposlenja, što bi predstavljalo veliki socijalni problem.

"Evidentno je da će bar polovina zaposlenika morati potražiti utočište na birou ukoliko se ne realiziraju neke nove mjere. Ulazimo u jesen i zimu, a na osnovu prihoda koje ostvarujemo otkazi će biti neminovnost", kaže poduzetnik Aldin Lipovača.

Također, istaknuto je kako ne postoje relevantne informacije koliko je i kome do sada podijeljena novčana podrška, a o novom programu pomoći nema ni riječi. U Nacionalnom parku "Una" kažu kako im je pandemija upropastila sezonu.