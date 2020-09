Tuzlanski kanton nudi Iranu piletinu i koks, Iran njima datule i agrume

TUZLA – Tuzlanski kanton Iranu može ponuditi piletinu, proizvode iz drvne i elektro industrije, te koks. S druge strane, za ovaj kanton zanimljiv je uvoz hurmi, odnosno, agruma i proizvoda od njih koje proizvodi Iran.

Zaključak je to današnjeg sastanka predstavnika Kantonalne privredne komore Tuzla i ambasade Republike Iran koji su razgovarali o jačanju privredne saradnje.

"Prošle godine Tuzlanski kanton je uvezao voća iz Irana u vrijednosti 580.000 KM. Mi to ove godine želimo povećati. Uticaj pandemije se osjetio jer smo imali oko 60.000 KM uvoza. To je malo", pojasnio je Nedret Kikanović, direktor Kantonalne provredne komore Tuzla. Do sada uvoz iz Irana za TK nije bio direktan, a uspostavljanjem pomenute saradnje, proizvođači agruma, orašastih plodova i drugog voća, bili bi direktno u kontaktu sa trgovcima iz TK. Što se tiče izvoza iz TK za Iran, prošle godine je ostvaren izvoz drvne industrije u vrijednosti od 1, 3 miliona KM, a ukupno izvoza je bilo 4, 7 miliona KM. Ukupna vrijednost izvoza iz TK za Iran za prošlu godinu je oko 880.000 KM.

"Postoje ogromni kapaciteti za saradnju ove dvije zemlje. Ta trgovinska razmjena raste iz godine u godinu. Nastojimo da se trend rasta nastavi i dalje", kazao je Jaaber Vasigh, zamjenik ambasadora Republike Iran i šef Odjela za ekonomska pitanja u iranskoj ambasadi u BiH. On bi trebao naredne sedmice obaviti razgovor sa predstavnicima Privredne komore Irana te bi se nakon toga treba održati videokonferencija iranske i tuzlanske privredne komore sa privrednicima iz obje zemlje. Za privrednike, posebno uvoznike, potencijalna saradnja bi bila izuzetno korisna.

"Oni su nam ponudili paletu proizvoda. Najinteresantnija je datula, hurma. Ta paleta robe je prisutna kod nas i konkurenta. Nadamo se toj videokonferenciji kako bi se više približili tome, pogledali to pakovanje. Pričali smo i o citrusima. Nas je interesovalo u kojem dobu se proizvode, da li su konkurentni tada. Uvozimo dosta tursku robu koja je blizu iranskoj.", kazao je Miralem Halilović, predstavnik firme "Zemax" iz Gradačca koja se bavi uvozom voća i povrća. Halilović je kazao da se više od 200 šlepera godišnje uveze robe iz Turske.