U Banjaluci iskorišćen samo jedan vaučer

BANJALUKA - U Srpskoj je od 1. jula do sada iskorišćeno 5.100 turističkih vaučera, od čega samo jedan u Banjaluci, potvrdili su za "Nezavisne" iz Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.

Kako su istakli, građani su turističke vaučere najviše koristili u ZTC „Banja Vrućica“, a u četiri ugostiteljska objekta koji su dio ovog kompleksa i koji učestvuju u projektu turističkih vaučera, iskorišćeno je 2.400 vaučera.

"Od početka projekta do danas, u Banjaluci je iskorišten jedan turistički vaučer", naveli su iz resornog ministarstva.

Iz Turističke organizacije Banjaluke su za "Nezavisne" kazali da je slična situacija u ovom periodu, a tokom ljetnih mjeseci, bila i prošle godine, kada inače građani Srpske idu na more, te su manje zainteresovani da vaučer koriste u gradu na Vrbasu.

"I prošle godine je bilo više zainteresovanih koji su željeli iskoristiti vaučere u Banjaluci tek krajem avgusta te u septembru i oktobru. Recimo, prošle godine su se tek krajem avgusta počeli prijavljavati hoteli", rekli su iz Turističke organizacije Banjaluke.

Marko Radić, rukovodioc sektora za promociju turizma u TO Republike Srpske, istakao je za "Nezavisne" da je dobar odziv građana za korištenjem turističkih vaučera.

"Najviše vaučera je do sada iskorišteno u banjskim centrima, prevashodno u Banji Vrućici. U Banjaluci je za mjesec dana iskorišten samo jedan vaučer i to jeste interesantno jer je Banjaluka najveći grad u Republici Srpskoj, i uglavnom Banjalučani putuju po drugim destinacijama koristeći turističke vaučere, ali je potrebno uvezati smještajne kapacitete gdje je moguće koristiti vaučere sa događajima u gradu i to kvalitetno promovisati kroz lokalne zajednice širom Republike Srpske", rekao je Radić.

On je naglasio da vjeruje kako bi i drugi građana Srpske rado došli u Banjaluku ukoliko su upoznati sa sadržajima, a koje bi se vezali sa turističkim vaučerima.

Iz Ministarstva navode da u projektu turističkih vaučera trenutno učestvuje 49 ugostiteljskih objekata za smještaj i 11 turističkih agencija, dodajući da je javni poziv za prijavu privrednih subjekata je otvoren do 15. oktobra ove godine.

Kako kažu, pravo učešća na javnom pozivu imaju svi ugostitelji koji su uredno izmirili poreske obaveze i imaju najmanje četiri zaposlena radnika i turistička agencija nosilac licence Ministarstva koja je uredno izmirila poreske obaveze, a koji su ostvarili finansijski gubitak koji podrazumijeva prosječan pad poslovnog prihoda u periodu april-jun 2020. godine u procentu od najmanje 15 odsto i više u odnosu na ostvaren poslovni prihod u periodu april-jun 2019. godine.

"Od uslova koji se odnosi na pad prihoda izuzeti su ugostitelji i turističke agencije koji su nakon 1. juna 2020. godine otpočeli obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno djelatnosti turističkih agencija", naveli su iz Ministarstva.

Podsjećamo, korisnik vaučera je svaki punoljetni građanin Republike Srpske, kao i građanin sa prebivalištem u Brčko Distriktu koji posjeduje državljanstvo Republike Srpske, bez obzira na visinu ličnih primanja. Vrijednost turističkog vaučera iznosi 100 KM i može se koristiti jednom u periodu od 1. jula do 30. oktobra tekuće godine za plaćanje usluge smještaja (noćenje sa doručkom), bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja.*