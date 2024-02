U Banjaluci počela konferencija "Balkan solar summit 2024"

BANJALUKA - U Banjaluci je jutros otvorena dvodnevna konferencija "Balkan solar summit 2024" posvećena promociji zelene energije i zaštiti životne sredine.

Na konferenciji koja ove godine ima slogan "GAME CHANGER" će kompanije da predstave svoje proizvode i usluge potencijalnim investitorima iz različitih sektora, oblikujući čistu i pametnu energetsku budućnost.

Kako je ranije rečeno, konferencija će tokom dva dana trajanja okupiti više od 50 govornika i oko 500 učesnika iz svijeta koji će razmijeniti mišljenja o temama važnim za perspektivu energetskog sektora i pravce djelovanja u budućnosti.

Ervin Leko, direktor "Balkan solar summita", istakao je da je ovo drugi put da se održava samit, te da je fokus na obnovljivim izvorima energije, pogotovo suncu.

"Program za razliku od prošle godine poboljšan jer smo napravili pomake i dobili stručnjake iz realnog sektora iz okolnih zemalja, ljudi koji će biti panelisti i moderatori biće ljudi iz realnog sektora koji imaju iskustva u ovome", naveo je Leko.

Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske, kazao je da je ovaj samit jedna u nizu aktivnosti koje se provode u Srpskoj ili BiH i kojima je cilj dekarbonizacija do 2050. godine.

"Mi smo aktivni u tom procesu. Donijeli smo sve zakone koji su potrebni, te radimo velike korake na promociji zelene energije. Ovdje su okupljeni ljudi iz svijeta nauke koji rade na promociji zelene energije", naglasio je Đokić.

Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS, naveo je da podržavaju ovaj samit koji poprima ne samo regionalni, već međunarodni karakter.

"Imamo ljude širom Evrope i svijeta danas ovdje. Velika mi je čast i zadvoljstvo da i ove godine govorim o obnovljivim izvorima energije. Nadam se da ćemo doći do novih iskustava na samitu i novih projekata", istakao je Klokić.

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, kazao je da je veoma jasna poruka koliko je energetika važna za Srpsku i FBiH.

"Republika Srpska je ispunila sve svoje obaveze koje su trenutno propisane, a FBiH je u jednoj fazi kašnjenja, ali nadam se da će i oni ispuniti sve obaveze koje je EU tražila. Ovo je dokaz koliko je energetika važna za nas. Nemojmo zaboraviti da smo 2022. godine izvezli električne energije za skoro milijardu KM kada su svi imali probleme oko nabavke struje.

Banjaluka i RS su mjesto gdje se razumiju energetske politike", naveo je Košarac.

Radovan Višković, predsjednik Vlade RS, rekao je da sam naziv govori da je ovaj događaj regionalnog karaktera.

"U ovoj sferi zelene energije, a prije svega solarne energije ima dosta pitanja. Republika Srpska je plasirala jedan pravac i želimo poslije samog samita da nastavimo sa investicijama u ovom sektoru i nadam se da ćemo imati dosta investitora. U saradnjii sa Elektroprivredom RS mi želimo da pomognemo domaćinstvima i da na njihove krovove postavljamo solarne panele u još većem obimu nego što je do sada bilo. BiH, a time i RS imaju skoro 60 odsto proizvodnje električne energije iz termoelektrana, a do 2036. godine treba da bude obrnut proces, a do 2050. godine da nema termoelektrana. Do sada imamo 1,5 odsto proizvodnje iz solarne energije, a uskoro ćemo imati 3,3 odsto. Naš stav je da značajno veću pažnju posvetimo proizvodnji energije iz obnovljivih izvora", objasnio je Višković.

