U Brčkom fiskalne kase od 1. januara

BRČKO - Fiskalne kase u Brčko distriktu biće uvedene od 1. januara iduće godine i više neće biti odgađanja, a već na narednoj sjednici brčanska vlada izmijeniće Zakon o fiskalnim sistemima i otkloniti nedostatke koji su do sada kočili uvođenje fiskalnih kasa.

"Od iduće godine sasvim sigurno idemo sa fiskalnim kasama, jer je to naša obaveza i više neće biti odgađanja. Sve je spremno i Vlada treba da izmijeni još neke propise, vjerovatno u četvrtak, i to je to", rekao je Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije u distriktu Brčko.

On kaže da je uvođenje fiskalnih kasa u ovoj godini odgođeno jer Vlada nije mogla finansirati nabavku fiskalnih kasa kako je dogovoreno te da će sada novac koji su planirali za te namjene privrednicima otići kroz subvencije.

"To je jedino računovodstveno moguće. Mi, ako nešto kupujemo iz budžeta, onda to mora biti u našem vlasništvu. Ovako ćemo privrednicima koji nabave fiskalne kase taj iznos dati kao subvenciju", rekao je Lučić dodajući da će uvođenje ovih kasa doprinijeti boljoj fiskalnoj disciplini te da za privrednike koji su do sada poslovali u skladu sa zakonom to neće predstavljati problem.

Inače, Brčko distrikt jedini je u BiH u kojem fiskalne kase nisu uvedene iako nekoliko godina unazad nadležni, prije svega entitetske Vlade, to od njih traže. Rokovi za uvođenje fiskalnih kasa do sada su nekoliko puta pomjerani, a posljednji put početkom ove godine. Ranije u martu 2017. godine, premijeri Republike Srpske i Federacije BiH Željka Cvijanović i Fadil Novalić od Brčko distrikta tražili su uvođenje fiskalnih kasa, a Vlada Brčko distrikta kao rok tada je postavila početak 2018. godine. Međutim, od toga nije bilo ništa.

Ševal Suljkanović, predsjednik Udruženja poslodavaca Brčko distrikta, kaže da je neminovno da dođe do fiskalizacije, jer je pritisak entiteta, ali i međunarodne zajednice da se to uradi.

"Dugo je u Brčko distriktu vladalo mišljenje da fiskalizacija nije potrebna i da neće doprinijeti ničemu, međutim unazad dvije do tri godine neko to gura i polako se popušta", rekao je Suljkanović, dodajući da je fiskalizacija dodatni trošak za privredu i da sumnja da će nečemu bitnijem doprinijeti.

O problemima u Brčko distriktu za "Nezavisne" je juče govorio i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji je rekao da je Brčko velika siva zona i da je upitno da li postoji želja da se uvedu fiskalne kase. On je rekao da godišnje od raspodjele prihoda od PDV-a, Brčko dobije oko 160 miliona KM, a ima oko 80.000 ljudi, što je podatak koji govori da nešto treba uraditi i mijenjati.

"UIO se obratio i Vijeću ministara i svim bitnim institucijama u državi za stanje u Brčko distriktu. To je distrikt u BiH. Mora poštovati zakone BiH i logično bi bilo, ako imamo fiskalne kase u RS i FBiH, da ih imamo i u Brčkom", rekao je Džakula.