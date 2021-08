U Budvi popunjenost hotela čak 95 odsto

U hotelima Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera trenutna popunjenost je na oko 95 odsto, saopštili su njeni predstavnici.

PR menadžerka Budvanske rivijere, Jelena Kaluđerović, je agenciji Mediabiro kazala da su u julu imali 89 odsto popunjenih kapaciteta u odnosu na 2019. godinu.

Ona je rekla da ovu sezonu karakterišu last minute ponude, ali da očekuju da će i avgust biti odlično popunjen.

Kada su u pitanju cijene hotelskih smještaja, Kaluđerović je rekla da su ove godine snizili cijene u odnosu na 2019 za 15 odsto, te da i akciju gdje je boravak za dvoje djece do deset godina bio besplatan.

Prema njenim riječima, sada su na snazi cijene koje su nekih pet do šest odsto niže u odnosu na 2019.

Ona je kazala da je najveći broj gostiju iz regije.

Suvlasnik hotelske grupe Montenegro stars, Žarko Radulović, saopštio je da je ova sezona značajno bolja u odnosu na prošlu, ali da nije na onom nivou o kojem se priča.

On je, komentarišući cijene, kazao da su ove godine značajno niže u odnosu na 2019. i to do 40 odsto, prenose tamošnji mediji.