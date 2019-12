U FBiH rast broja firmi, radnika i imovine

​SARAJEVO - Petogodišnji finansijski izvještaji pokazuju da u Federaciji BiH postoji napredak kada je u pitanju broj firmi, radnika, ali i firmi i imovine.

Ovo su rezultati izvještaja koji je danas predstavila Finansijsko-informatička agencija (FIA) FBiH.

"U periodu od 2014. do 2018. godine imamo i povećanje prihoda, kao i izvoza. Znači, sasvim pozitivan trend, a da li je on dovoljno velik i brz, to je druga stvar. U svakom slučaju, sve informacije koje se nalaze u ovim publikacijama zasnovane su na realnim pokazateljima", kazao je Esad Mahmutović, direktor ove agencije.

On je istakao da informacije u današnje vrijeme spadaju u najbitnije resurse te da su ovim projektom približavanja informacija o finansijskim pokazateljima na području FBiH ispunili nekoliko ciljeva.

"Ovo je tek početak gdje smo objavili preko 5.000 stranica tabela, grafikona i analiza. Cilj nam je da uvedemo red u finansijskom poslovanju i sve pokazatelje i analize transparentno i na vrijeme dostavljamo onima kojima su potrebni", ističe Mahmutović.

Najavio je da će ova agencija podatke za sljedeću finansijsku godinu svima kojima je to potrebno moći da daje krajem marta.

Nakon što je predstavila finansijske izvještaje iz deset kantona te tri publikacije na nivou Federacije BiH u vezi s privrednim društvima, budžetskim korisnicima, udruženjima građana te fondacijama, Jelka Miličević, ministrica finansija FBiH, istakla je da će te knjige finansijskih pokazatelja koristiti potencijalni domaći i strani investitori, kreditne institucije, ali i studenti.

Pojasnila je da su to publikacije finansijskih izvještaja koji će služiti privrednim subjektima kako bi se mogli uporediti, pozicionirati te kreirati daljnje razvojne programe.

Podsjetila je da je FIA zakonski i pravni okvir dat 2011. godine te da je trebalo punih pet godina da se taj zakon implementira. Nakon tri do četiri godine njihovog rada, ministrica je naglasila da imaju razrađenu publikaciju, što je i zadaća koja im pripada po zakonu.

Ističe da često prilikom donošenja odluka ne postoje ažurirani podaci.

"Publikaciju će koristiti i potencijalni domaći i strani investitori i mnoge institucije, širok je spektar i želimo da ona bude, kao što su slične institucije, odnosno agencije u okruženju", kazala je Miličevićeva.