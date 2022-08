U Hrvatskoj od sutra gorivo jeftinije nego u BiH

SARAJEVO - Ukoliko nas, kojim slučajem, danas ili večeras ne iznenade vlasnici benzinskih pumpu u bh. gradovima, gorivo će na većini njih od sutra biti skuplje nego u Hrvatskoj.

Osim razlika u cijeni, razlikujemo se i po tome što vlast u susjednoj zemlji donosi odluke koje pomažu vlasnicima vozila, a time i privredi i svakom građaninu.

Vlada Hrvatske je, naime, donijela danas uredbu na osnovu koje će benzin od sutra pojeftiniti za 0,7 kuna (18 feninga), a dizel za 0,66 kuna (17 feninga) po litru.

Od sutra će u Hrvatskoj tako benzin koštati 11,30 kuna (2,94 KM) po litru, dizel 12,14 kuna (3,16 KM), a plavi dizel 8,50 kuna (2,21 KM) po litru.

U praksi, to će značiti da će na većini naših benzinskih pumpi gorivo biti skuplje nego u Hrvatskoj, ukoliko bh. prometnici ne bi svoje cjenovnike spustili preko noći.

Uvidom na aplikacije koje pokazuju cijene goriva kod nas, "Nezavisne novine" su utvrdile da samo nekoliko benzinskih pumpi u Sarajevu dizel toči za 3,16 KM, a u ostalim cijene iznose od 3,21 pa sve do 3,36 KM. Super 95 u Sarajevu košta od 2,96 pa naviše.

U Banjaluci tek na nekoliko pumpi BMB košta od 2,92 do 2,95, a na svim ostalim je znatno skuplji, tako da cijene dostižu i do nevjerovatnih 3,47. Eurodizel 5 u Banjaluci danas košta od 3,08 do čak 3,45 KM.

Dragan Trišić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, rekao je za Srnu da se trend pada cijena goriva na pumpama u Srpskoj nastavlja, te da se nova pojeftinjenja očekuju i u narednih 10 dana, tako da će dizel u narednom periodu da dođe na oko tri KM.