U Istočnom Sarajevu u prvom kvartalu zaposleno 854 lica

ISTOČNO SARAJEVO - U Istočnom Sarajevu u prvom tromjesečju ove godine zaposlena su 854 lica, rekla je Srni rukovodilac Filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u Istočnom Sarajevu Tatjana Banduka.

Ona je precizirala da je u prvom kvartalu ove godine na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske bilo evidentirano 13.515 lica koja aktivno traže zaposlenje, što je za pet odsto manje u odnosu na isti period 2017. godine.

Banduka je naglasila da je na evidenciji nezaposlenih najviše lica sa srednjom stručnom spremom, njih 4.905, zatim kvalifikovanih radnika 4.207, a slijede nekvalifikovana lica 1.825 i sa visokom stručnom spremom 2.000.

Na evidenciji nezaposlenih Filijale Istočno Sarajevo nalazi se i 187 lica sa višom stručnom spremom, 151 polukvalifikovano lice, 124 visokokvalifikovana lica i 104 mastera.

"Zaključno sa martom evidentirano je 1.587 nezaposlenih boraca i 459 lica u kategoriji članovi porodica poginulih boraca", dodala je ona.

Banduka kaže da je na evidenciji nezaposlenih Filijale Istočno Sarajevo najviše lica starosto od 30 do 35 godina njih 1.903, od 35 do 40 godina 1.650 lica, od 55 do 60 godina 1.645 i od 50 do 55 godina 1.643.

Ona ističe da se na evidenciji nalazi 1.418 lica starosti od 40 do 45 godina, 1.334 od 45 do 50 godina, 1.187 starosti od 27 do 30 godina, 1.013 od 60 do 65 godina i 850 od 24 do 27 godina i 784 od 20 do 24 godine starosti.

Banduka napominje da je na evidenciji Filijale Istočno Sarajevo najmanje lica starosti od 65 godina 51, od 18 do 20 godina 36 lica i jedno lice starosti od 15 do 18 godina.