U Neumu i do 18.000 turista: "Kapaciteti popunjeni"

Hotelski i privatni smještaj u Neumu popunjeni su, a očekuje se da će ova ljetna sezona ispuniti očekivanja turističkih privrednika u ovoj turističkoj destinaciji.

Neum je pun turista, uglavnom domaćih, ali ima i turista iz regiona, Njemačke, Poljske, Austrije, Francuske...

Gradonačelnik Neuma Dragan Jurković rekao je da su prije deset dana krenuli u špicu sezone:

"Dvije godine koje su bile prilično neizvijesne, u kojima nismo znali u kom pravcu će ići turizam, su iza nas. Sada imamo sasvim drugačiju predsezonu i sezonu. Predsezona je bila dobra, a i glavna sezona će, prema najavama, biti uspješna. Ono što nas raduje je podsezona u kojoj očekujemo veoma dobre rezultate", rekao je Jurković.

Kako je rekao, hotelski smještaj je pun kada je ljetna sezona u Neumu u pitanju.

"Kapaciteti su popunjeni, što nas kao lokalnu zajednicu raduje. Podaci iz privatnog smještaja govore i da je kapacitet popunjen 90 odsto. Naši domaći gosti su glavni u ovoj oblasti - oko 60 odsto. Imamo goste iz regiona, Njemačke, Poljske, Austrije, Francuske. Tako da smo zadovoljni strukturom gostiju. Uvijek smo bazirani na domaćim turistima", pojasnio je gradonačelnik Jurković.

On je istakao da je glavna smjernica u narednom periodu razvoj seoskog turizma.

"Radićemo na tome koliko god je to moguće. Kroz strategiju razvoja opštine, koju planiramo da završimo ove godine, imaćemo tačne smjernice šta da radimo u narednih pet godina", poručio je gradonačelnik Neuma.

U špicu sezone u Neumu svakodnevno boravi na hiljade turista.

"U špicu sezone imamo od 15.000 do 18.000 gostiju svakog dana. To je za nas prilično veliki broj. Naša procjena je da bi ove godine u Neumu mogli ostvariti 500.000 do 600.000 noćenja. To svakako nije blizu one iz 2019. godine, prije pandemije, ali je svakako mnogo bolje od ove dvije koje su iza nas. Nadamo se da će godina napredovati i da ćemo nekom od naših ponuda sljedeće godine tu cifru povećati na milion noćenja", zaključio je Jurković, prenosi B92.