U Njemačkoj 25.000 preduzeća pred bankrotom

BERLIN - Mnoge firme u Njemačkoj nalaze se na korak do bankrota i opstaju samo zahvaljujući pomoći države, a ekonomski eksperti procjenjuju da se radi o 25.000 preduzeća.

Finansijska pomoć po sistemu "kap po kap" bila je i još uvijek je strategija kojom Njemačka pokušava da ublaži žestoke posljedice korona krize. Finansijska pomoć, međutim, samo odlaže bankrot, piše Dojče vele.

Ekonomski stručnjaci strahuju da bi to moglo da se završi talasom bankrota čim država prestane da pomaže.

"Apsolutno je razumljivo to da se finansijski pomažu preduzeća koja su zbog lokdauna upala u probleme", kaže ekspert instituta za evropska ekonomska istraživanja Lajbnic iz Manhajma (ZEW).

"Pored troškova koji se mjere milijardama, nediferencirani pristup mogao negativno da se odrazi na srednjoročni privredni rast i razvoj produktivnosti u Nemačkoj", dodaje ZEW.

Osim što je dao pomoć vrijednu milijarde, zvanični Berlin donio je i odluku o prestanku obaveze podnošenja zahtjeva za stečaj. Kompanije su obično dužne da prijave stečaj u roku od tri nedjelje u slučaju nesolventnosti. Njemačka vlada je to pravilo stavila van snage prošle godine u martu, prvo do kraja septembra, a onda i do kraja 2020. godine.

Međutim, u izmijenjenom obliku pravilo važi do kraja aprila ove godine, za kompanije koje su od 1. novembra do 31. decembra predale zahtjev za pomoć zbog štete koju trpe zbog pandemije i koje su uz tu pomoć mogle da izbjegnu stečaj.

U privrednim granama koje su posebno pogođene krizom, u stečaj je otišlo manje od polovine firmi koliko se očekivalo prošle godine.

"Ta razlika posebno je uočljiva kod malih preduzeća, onih sa manje od deset zaposlenih. A što su kompanije veće, razlika se smanjuje", objašnjava Georg Liht, rukovodilac Odjeljenja za istraživanje inovativne ekonomike i preduzetničke dinamike na institutu ZEW.