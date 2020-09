U Prijedoru otvoren ogranak njemačke fabrike plastičnih vreća

PRIJEDOR - U industrijskoj zoni "Celpak", u Prijedoru, danas je otvoren proizvodni pogon njemačke firme "Raundlajner", koja se bavi proizvodnjom plastičnih vreća za industrijsku ambalažu.

Finansijski direktor "Raundlajnera" Feliks Zontag rekao je da je ova njemačka firma tražila pogodan ambijent za investiciju i da ga je pronašla u Prijedoru.

"U obzir smo uzeli logističke i transportne uslove, troškove radne snage, političku stabilnost i blizinu EU i vrlo smo zadovoljni korektnom saradnjom sa Gradskom upravom Prijedor", izjavio je Zontag novinarima u Prijedoru.

Direktor prijedorskog ogranka "Raundlajnera" Osman Džamastagić podsjetio je da su radovi na pogonu površine 1.200 metara kvadratnih počeli 27. februara, a da je sa šest zaposlenih prva proizvodnja počela već u julu.

"Trenutno imamo 14 zaposlenih, uglavnom žena, i radi se na pet mašina u dvije smjene. Do kraja godine plan je 17 mašina i do 50 radnika. Do sada smo dva kamiona izvezli sa po 32 palete, a jedan kamion spreman je za petak sa gotovim proizvodima za Češku i NJemačku, budući da se kompletna proizvodnja izvozi", naveo je DŽamastagić.

On je rekao da je riječ o plastičnim vrećama za transport robe u buradima poput ljepila, farbe, pudera, brašna i slično, kako bi se eliminisali troškovi pranja i čišćenja, gdje se vreća rashoduje, a bure ostaje čisto.

"Gradska administracija, Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora `Preda-PD`, izvođač građevinskih radova `Unijat M` i sva komunalna preduzeća koja su radila infrastrukturu i instalacije, dala su doprinos da ovo uspijemo, svi su bili spremni da pomognu i sa svima smo imali odličnu saradnju, tako da nas ni vanredna situacija zbog korone nije omela u planovima", istakao je DŽamastagić.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković podsjetio je da je strategijom ekonomskog razvoja grada predviđen čitav set mjera pomoći domaćim i stranim investitorima, kao i kompletna institucionalna podrška.

"Povoljan otkup zemlje za privrednike i proizvodnu djelatnost omogućili smo skupštinskom odlukom, zatim pomoć prilikom pribavljanja potrebne dokumentacije realizovali smo zajedno sa agencijom `Preda`, a uredili smo i infrastrukturu jer je ovo bio prostor zarastao u šumu. NJima se dopala ta kooperativnost", rekao je Đaković.

Prema njegovim riječima, "Raundlajner" je jedan od primjera gdje je predstavnik dijaspore bio u kontaktu sa investitorima iz NJemačke i inicirao da dođu u Prijedor, a nakon razgovora sa čelnicima Gradske uprave upućeni su na druge investitore u Prijedoru, poput "Austroneta", da bi čuli njihova iskustva.

"To ih je opredijelilo za Prijedor. Ovo danas je prva od tri hale koje planiraju graditi. Procjena je oko 200 zaposlenih kada bude pun kapacitet. U pitanju je lakši posao i većina zaposlenih će biti žene", napomenuo je Đaković.

On je podsjetio da industrijska zona "Celpak" sada ima pet proizvodnih pogona različitih investitora u različitim fazama, te da su u toku pregovori sa još pet potencijalnih grinfild investitora, čime bi ova zona imala oko 1.500 radnika.