U Prnjavoru otvorena trgovina za domaće proizvođače

PRNJAVOR - Na radost građana, proizvođača i nadležnih, danas je u Prnjavoru otvorena "Naša prodavnica", na čijim se policama nalaze proizvodi koji su isključivo nastali na području te lokalne zajednice.

Ideja za otvaranje "Naše prodavnice" nastala je još 2018. godine, a osnivač prodavnice je opština Prnjavor, koja i snosi troškove radnika i prostora.

"U razgovoru s privrednicima shvatili smo da je njima najveći problem distribucija proizvoda i odlučili smo da bi bilo dobro da opština napravi jednu prodavnicu gdje bi opština snosila kompletne troškove, a na proizvođačima bi bilo samo da donesu svoje proizvode, ako žele", kaže Darko Tomaš, načelnik Prnjavora.

U novootvorenoj prodavnici građani mogu pronaći 150 različitih proizvoda od 25 proizvođača, a načelnik ističe da je poziv upućen svima koji se bave sličnom djelatnošću da dođu i da i oni izlože svoje proizvode.

"Svi su dobrodošli, a važno je samo da su to ljudi iz Prnjavora i da to proizvode na području opštine Prnjavor. To je jedan dodatni vid podsticaja njima za prodaju njihovih proizvoda. Takođe, otvaranje 'Naše prodavnice' mnogo znači i opštini, jer smatram da smo samim tim prezentovali sve ono što je važno i lijepo u opštini. To je jedan poseban vid promocije i same opštine, jedna nova turistička ponuda koja do sada nije postojala", navodi Tomaš.

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS, ističe da otvaranje ovakvih tipova prodavnica, kao što su "Hercegovačka kuća", "Krajiška kuća" i sada "Naša prodavnica" u Prnjavoru, treba još više da zaživi.

"Ovakve ideje imaju punu podršku i Privredne komore, a sigurno i svih domaćih proizvođača. Dodatna mogućnost prodaje, odnosno plasmana domaćih proizvoda, posebno malih proizvođača koji imaju problema s plasmanom svoje robe, na ovakav način im otvara šanse", kaže Blagojević.

Igor Kanjski iz porodičnog obrta "Eko Kanjski" ističe da je otvaranje prodavnice ovakvog tipa od izuzetne važnosti za privrednike jer se njihovi proizvodi od sada nalaze na reprezentativnom prodajnom mjestu.

"Ovo je još jedno prodajno mjesto na kojem se nalaze naši proizvodi, ali ono po čemu se ono ističe od ostalih prodajnih mjesta je upravo da je to mjesto po kojem će Prnjavor biti prepoznatljiv i gdje će naši proizvodi biti dostupni dijaspori i turistima", kaže Kanjski za "Nezavisne".

Sedam vrsta organskih sapuna na bazi kozjeg mlijeka i "prnjavorski melem", proizvodi su ovog porodičnog obrta koji će biti dostupni u "Našoj prodavnici".

I Dalibor Milanković, vlasnik Sirane "Milanković", ističe da je ovo velika podrška malim proizvođačima koji nemaju viška sredstava za reklamiranje, te da će na ovaj način mnogi čuti za njih.