U Sanskom Mostu uskoro nova fabrika: Elektrokablovi za svjetsko tržište

SANSKI MOST - Izgradnja buduće tvornice HIK SM, koja će se baviti proizvodnjom električnih kablova za svjetsko tržište, u poodmakloj je fazi i očekuje se da svi građevinski radovi budu okončani do početka iduće godine, a već u januaru startovaće probna proizvodnja.

Investitor ovog projekta je njemačka kompanija "HIK GmbH", a prema riječima Fikreta Topića, predstavnika investitora, riječ je o višemilionskom projektu.

"Naš plan je do kraja ove godine u potpunosti završiti halu koja će u konačnici obuhvatati 3.000 kvadratnih metara radnog prostora. U nekoj daljoj budućnosti, ako poslovne prilike budu povoljne, planira se izgradnja još jedne ovakve hale", kazao je Topić.

Prema njegovim riječima, trenutno se na obuci u Njemačkoj nalazi 15 radnika koji se obučavaju na mašinama koje će biti dovezene i instalirane u proizvodni pogon u Sanskom Mostu.

"U januaru planiramo primiti još dvadeset zaposlenika i potom započeti proizvodnju, do polovine iduće godine zaposlićemo 50 ljudi, a do kraja te iste godine ukupno 100 radnika. To su naši planovi za narednu godinu", kazao je Topić i dodao kako se radi o vrlo sofisticiranoj i tehnički zahtjevnoj proizvodnji kablovskih setova i eletroormara za najpoznatije svjetske proizvođače električnih uređaja.

"Naša sestra firma u Njemačkoj bavi se proizvodnjom solarnih panela i fotonaponskih elektrana. Na tvornici u Sanskom Mostu imaćemo solarne panele koji će proizvoditi električnu energiju za sopstvene potrebe i već smo pokrenuli proceduru za to kod 'Elektrodistribucije BiH'", kazao je Topić.

Zanimljivo je kako je do ove investicije došlo zahvaljujući radnicima iz Sanskog Mosta koji su zaposleni u njemačkoj kompaniji "HIK GmbH". Oni su nagovorili vlasnika kompanije Bertolda Brentrapa, koji je planirao izmještanje dijela proizvodnje iz Njemačke, da to uradi u BiH. Ova kompanija poznati je proizvođač elektropreme, a skoro 80% proizvodnje plasira na tržišta van Njemačke.