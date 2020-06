U Sarajevu predstavljena bogata ljetna ponuda OC "Jahorina"

SARAJEVO - Olimpijski centar "Jahorina" je, pred otvaranje ljetne sezone od 25. do 28. juna, pokrenuo promociju brojnih sadržaja koje će ponuditi ljubiteljima ove planinske ljepotice širom BiH.

Današnje predstavljanje ljetne sezone na Jahorini, koje se održava u Sarajevu, privuklo je dodatno zanimanje brojnih posjetilaca kojima čari ove olimpijske planine nisu nepoznate.

Posjetiocima su danas predstavljeni ljetni popuste od 30 odsto tokom sezone.

Menadžer prodaje u Olimpijskom centru Sanja Furtula rekla je Srni da sa posebnim zadovoljstvom mogu istaći da će 25. i 26. jula biti vlasnici i organizatori dvodnevne međunarodne trke "Jahorina ultra trejl".

U trci mogu učestvovati profesionalni, kao i početnici u trejl trčanju, pred kojima će biti četiri trke - mini trejl od 14 kilometara, midi od 23, maksi od 49 i ultra trka od 88 kilometara.

Prijave su u toku, a detaljne informacije zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici.

Furtula je istakla da će jedan od najpoznatijih svjetskih trejl trkača Jovica Spajić dati podršku svim trkačima i sa njima podijeliti svoje iskustvo.

Kao najveću atrakciju na Jahorini, Furtula je navela poznati planinski bob na šinama dužine dva i po kilometra, koji dostiže brzinu i do 40 kilometara na čas i jedan je od najvećih u Evropi.

Bob kreće sa prekrasne lokacije na vrhu planine gdje se nalaze vještačko jezero i olimpijski bar.

"Od novih sadržaja želimo da predstavimo toranj, posebnu adrenalinsku atrakciju gdje se posjetioci uz pomoć užeta mogu popeti na vrh visok devet metara. Nova atrakcija je i `lupster` koji će biti smješten na lokaciji Poljice. Ima osam kabina sa po dva sjedišta koja se okreću u krug oko svoje ose u oba smijera", objasnila je Furtula.

Novina je i "zip lajn" dužine 50 metara koji će biti smješten na vrhu planine, pa će posjetioci imati priliku da lete preko jezera.

Ni ovoga puta neće izostati panoramska vožnja žičarom, tokom koje posjetioci mogu uživati u prekrasnom pogledu na planinu, zatim priliki da se voze biciklističkom stazom ili da prošetaju stazom za šetnju.

Furtula je rekla da su za pripremili mnogo nagradnih igara, među kojima je i "Zamijeni more za planinu", koja traje od 1. do 24. juna.

Svi koji žele da učestvuju treba da naprave interesantnu fotografiju o toj temi, označe pet prijatelja i tako steknu mogućnost da osvoje bogate nagrade.

Tu je i interesantna nagradna igra "Nagradu osvoji i svom gradu popust našteli", kojom najbrojniji posjetioci na Jahorini tokom ljeta iz određenog grada, nakon ispunjene ankete na Poljicama, poklanjaju svom gradu popust od pet odsto na ski-kartu u narednoj zimskoj sezoni.

Furtula je dodala da sve koji žele zamijeniti more za planinu od 16. do 19. jula očekuje popust od 15 odsto, a školarci od 27. do 30. avgusta na Jahorini mogu ostvariti pravo na popust od 20 odsto za sve sadržaje.

Ističući slogan "Jahorina je čista desetka", Furtula je rekla da svakog 10, 20. i 30. u mjesecu na sve sadržaje daju popust od 10 odsto.