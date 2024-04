U Srpskoj radi više od 8.000 penzionera, najstariji ima 95 godina

BANJALUKA - U Republici Srpskoj iz godine u godinu raste broj zaposlenih penzionera, pa ih je sada, prema evidencijama, više od 8.000, a najstariji zaposleni penzioner ima čak 95 godina.Iako je radni vijek proveo kao kulturni radnik i na više rukovodećih pozicija, za Milana Radića iz Bijeljine odlazak u penziju nije značio i prestanak rada. Rad u kulturi zamijenio je poslovima vozača i radnika u proizvodnji.

"U penziji sam već petu godinu, znate i sami da su prosvjeta, kultura i zdravstvo na nižim platama, tako da moja penzija nije mogla zadovoljiti moje potrebe, a ujedno, htio sam da radim, da dopunim finansije. I žena radi povremeno, nema stalni posao, kasnije sam dobio djecu, oni su studenti...", rekao je Radić za BHRT.

Prema podacima Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, broj penzionera koji nastavljaju da rade i nakon ostvarenog prava na penziju iz godine u godinu raste.

U prošloj godini Fond PIO RS evidentirao je 8.053 osiguranika/korisnika koji su zaposleni u građevinarstvu, saobraćaju, prehrambenoj industriji i slično. Kao glavni razlog navode niske penzije.

Osiguranici koji su u Republici Srpskoj ostvarili 15 godina staža od početka godina primaju penziju od 300 maraka, dok je s druge strane iznos najviše penzije 3.288 maraka.

"To je u rasponu od 300 do 601 marke. Oni koji imaju do 15 godina staža - oni primaju penziju u visini od 50 posto prosječne penzije i takvih je oko 16.000, od 15 do 20 godina ima negdje oko 6.500 do 7.000 i taj iznos je 60 odsto od prosječne penzije isplaćene u decembru prošle godine, a od 20 do 30 godina je oko 8.000 penzionera", rekao je Mladen Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske.

